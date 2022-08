Schaeffler presenta las novedades de la movilidad del futuro en InnoTrans Comunicae

viernes, 26 de agosto de 2022, 14:56 h (CET) Nuevas e innovadoras soluciones de producto para el transporte de pasajeros y mercancías. Los sistemas sensorizados y los modelos de datos permiten el mantenimiento predictivo. El servicio de devolución del 100% y el reacondicionamiento de rodamientos para operaciones ferroviarias sostenibles Tras una pausa debida a la pandemia, la InnoTrans, la feria internacional líder en tecnologías de transporte volverá a abrir sus puertas y presentará las novedades de la movilidad del futuro. Como uno de los proveedores globales líderes de los sectores de la automoción y la industria, entre ellos el sector ferroviario, Schaeffler presentará en la feria de Berlín, del 20 al 23 de septiembre de 2022, sus nuevas soluciones para rodamientos en vehículos ferroviarios, así como innovadores sistemas que aumentarán todavía más la competitividad del sector ferroviario y contribuirán al proceso constante de digitalización. La empresa destacará soluciones que darán respuesta a las principales exigencias de la industria como, por ejemplo, paradas de inactividad más cortas, optimización de las cadenas de suministro de circuito cerrado y reducción del uso de recursos.

"Cuando se trata de alcanzar los objetivos climáticos globales, el sector de la movilidad desempeña un papel clave", ha dicho el Dr. Stefan Spindler, CEO Industrial de Schaeffler AG. "Y es precisamente por este motivo por el que las nuevas soluciones para la movilidad son una parte integral de nuestro marco de actuación estratégico, la Hoja de Ruta 2025. Por ejemplo, en la InnoTrans 2022 mostraremos que, como proveedor, continuamos fomentando la sostenibilidad y la fiabilidad en el transporte ferroviario gracias a nuestros componentes y sistemas".

"El portfolio que Schaeffler presentará en la feria de este año, se ajusta al lema 'Reliable, predictable, sustainable – Schaeffler Solutions for Innovations in Rail' (Fiables, predecibles, sostenibles: las soluciones de Schaeffler para las innovaciones en el sector ferroviario). Este lema engloba los aspectos principales que tienen prioridad tanto para nuestros clientes, como para nosotros", ha explicado el Dr. Michael Holzapfel, Senior Vice President Business Unit Rail - Industrial Europe de Schaeffler. "Desde la última InnoTrans en 2018 hemos ido desarrollando productos y soluciones con nuestros clientes, que contribuirán de manera notable a una mayor sostenibilidad mediante la digitalización en el sector ferroviario".

"Reliable" (fiables): nuevos productos para una mayor fiabilidad

En la InnoTrans, Schaeffler presentará un soporte Y25 mejorado que consta de rodamientos WJ/WJP optimizados. El soporte de los rodamientos para cajas de grasa está diseñado para una carga axial de hasta 25 toneladas. Puesto que su peso es un 14% menor al de su predecesor, se ha reducido la tara, lo que permite mayores cargas útiles. Con el nuevo soporte Y25, Schaeffler no pierde el compás de las tendencias del mercado en el transporte de mercancías por lo que respecta a los intervalos de mantenimiento más largos y a la reducción de CO2.

Los nuevos y potentes rodamientos de la empresa para cajas de grasa, apoyados en el interior, para trenes de alta velocidad, también prometen un mayor grado de eficiencia y fiabilidad. Con su inagotable pericia en el sector industrial desde hace muchos años y sus profundos conocimientos de sistemas, Schaeffler no solo ha conseguido satisfacer los requerimientos del mercado en términos de mayor densidad de potencia, reducción del peso y espacios constructivos más pequeños, sino que incluso ha ido más allá.

"Predictable" (predecibles): soluciones para el futuro digital del ferrocarril

El código Datamatrix (siglas en inglés: DMC) que es la base para una mayor digitalización en el sector ferroviario, se aplica en cada uno de los rodamientos durante la fabricación y permite la recopilación constante de datos sobre el producto y el funcionamiento, así como información relativa al mantenimiento. Se crea un gemelo virtual del producto en cuestión, con un historial exhaustivo, en orden cronológico, de su ciclo de vida. Los visitantes del stand de Schaeffler podrán ver las diversas posibilidades y ventajas del DMC, en particular, para intercambiar información entre los proveedores de componentes, fabricantes de vehículos ferroviarios y operadores de servicio.

"Sustainable" (sostenibles): cadena de suministro de circuito cerrado optimizada para operaciones ferroviarias sostenibles

Para Schaeffler, la sostenibilidad no solo es fabricar productos y componentes de mayor duración de vida útil, sino también ahorrar en el uso de materias primeras y recursos valiosos mediante el reacondicionamiento de rodamientos con un máximo estándar de calidad. Asimismo, el servicio de devolución del 100% para rodamientos de aplicaciones ferroviarias, permite que los operadores de servicio mejoren considerablemente la disponibilidad de los trenes y maximicen la duración de vida útil. Mediante sus servicios y tecnologías, Schaeffler combina la rentabilidad y la protección del clima.

En la InnoTrans, además de los productos y las soluciones antes mencionados, Schaeffler presentará innovadores proyectos de I+D que acelerarán notablemente la digitalización, garantizando al mismo tiempo una mayor sostenibilidad en el sector ferroviario.

