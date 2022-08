Se abren las candidaturas para participar en Dakhla business Summit Comunicae

viernes, 26 de agosto de 2022, 14:21 h (CET) DBS dará la oportunidad de participar en este encuentro empresarial a potenciales inversores españoles interesados en los sectores en crecimiento en la región de Dakhla: pesca, agricultura, turismo, construcción/promoción inmobiliaria y energías renovables El encuentro contará con un panel de Ponentes de primerísimo Nivel, altas instituciones, directivos y la presencia del director del Centro de Inversores de la Región de Dakhla, quienes expondrán las oportunidades de negocio para empresarios españoles.

Dakhla Business Summit tendrá lugar del 10 al 13 de noviembre 2022 en el hotel boutique PK25 de Dakhla-Marruecos. Será un encuentro Premium, con acceso limitado y por invitación donde se activará un networking único de inmersión total al compartir tres días de experiencia de encuentro empresarial y actividades de ocio para fomentar las relaciones comerciales. Tiene un aforo exclusivo limitado a un máximo de 60 asistentes para aprovechar plenamente los contactos, las oportunidades de negocio y las relaciones de alto nivel.

Modalidades de inscripción a DBS

Dakhla Business Summit ofrece la inscripción en la modalidad de participante standard, VIP o como patrocinador.

Es posible consultar todas las modalidades en el siguiente enlace:

https://www.dakhlabsummit.com/registro/

¿Se quiere asistir como patrocinador a Dakhla Business Summit?

Para los empresarios o emprendedores que deseen asistir al foro empresarial en la modalidad de patrocinador y de esta forma promocionar su negocio tanto en Marruecos como crear sinergias con otros empresarios españoles, DBS ofrece diferentes opciones de patrocinio o Packs para que puedan viajar con varios miembros o inversores que representen a su empresa, además de poder participar como ponente.

Los principales beneficios de inscribirse en DBS cómo patrocinador son los siguientes:

Presentación de su empresa como ponente: Tendrán la oportunidad de transmitir su mensaje a los asistentes mediante una charla.

Generarán contactos tanto con los ponentes, como con el resto de participantes e instituciones marroquíes. Posibilidad de reunión privada con el Director del Centro de Inversiones de la región de Dakhla.

Networking: Tendrán la oportunidad de relacionarse con diferentes sectores de empresas tanto españolas como marroquíes, durante 3 días de actividades deportivas y lúdicas, ponencias, etc. en un entorno excepcional y en plena naturaleza.

Branding: Su imagen de marca aparecerá reflejada en toda la campaña de promoción y convocatoria, e-mailing, carcelería, web, etc. que se mandarán a la audiencia objetivo y se publicará en la web del evento.

Social Brokerage: DBS facilitará los encuentros concertados con los asistentes y ponentes del evento que deseen para reuniones y charlas face to face. Estará disponible un facilitador de relaciones «social broker» que les ayudará en el networking.

Es posible consultar las diferentes modalidades de patrocino: PLATINO, ORO o PLATA entre otros, en el siguiente enlace:

https://www.dakhlabsummit.com/patrocinadores/

Los empresarios inscritos en modalidades Premium tendrán acceso a una charla privada con el director del Centro de Inversiones de la región de Dakhla.

Dakhla - Marruecos será el futuro centro económico de Africa

La apertura de un consulado estadounidense en Dakhla ha permitido a la ciudad y a las regiones del sur posicionarse en las agendas económicas de los tomadores de decisiones internacionales.

Con el megaproyecto del Puerto Atlántico de Dakhla que entrará en servicio en 2028, muchos inversores de todo el mundo están marcando la fecha en su calendario comercial para expandir sus operaciones en los países del África subsahariana.

El puerto refleja la visión de futuro de Marruecos para diversificar las actividades comerciales en la región

Se prevé que el puerto tecnológicamente avanzado experimente un alto tráfico de 2,2 millones de toneladas de bienes comercializados en su primer año de entrada en servicio, estableciendo un puente marítimo entre África y Europa.

¿Es Marruecos un socio estable para emprender proyectos de inversión con un marco legislativo adecuado que dé cierta seguridad jurídica a los potenciales inversores?

La respuesta es sí. Las relaciones diplomáticas (y, por tanto, también las económicas) entre España, Alemania y Marruecos han vuelto a florecer, Esta es una señal importante para las empresas extranjeras. Las inversiones pueden planificarse a largo plazo y contar con el apoyo del gobierno y la familia real marroquí. La Unión Europea también considera a Marruecos como un garante de la estabilidad en la región de Oriente Medio y Norte de África y un importante socio comercial.

El capital y los dividendos pueden exportarse sin restricciones, siempre que se respete la normativa sobre divisas, fundamentalmente el registro de la inversión en l’Office des Changes. Sólo se prohíbe a los extranjeros la compra de terrenos agrícolas. Sin embargo, el uso de terrenos adecuados para plantas eólicas y solares puede asegurarse mediante arrendamientos a largo plazo del Estado o de propietarios privados. El Estado marroquí también ofrece a los inversores extranjeros diversos incentivos a la inversión, por ejemplo, en forma de exenciones fiscales, subvenciones, exención total o parcial de derechos de aduana, préstamos a largo plazo o préstamos a bajo interés. Estos incentivos fueron posibles originalmente en 2014 por el artículo 28 de la ley marco n° 99-12.

Para mayor información contactar:

E-mail: info@dakhlabsummit.com

Página web: https://www.dakhlabsummit.com/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dakhla-business-summit/

Instagram: @dakhla_business_summit

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ducreams, la empresa vasca comprometida con la producción de aceite CBD de alta calidad Schaeffler presenta las novedades de la movilidad del futuro en InnoTrans Se abren las candidaturas para participar en Dakhla business Summit Clínica Doctora Bonina aconseja como cuidar la piel después de las vacaciones Infrihostel se postula como la distribuidora online de maquinaria de frío industrial de éxito en España