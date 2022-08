Infrihostel se postula como la distribuidora online de maquinaria de frío industrial de éxito en España Comunicae

viernes, 26 de agosto de 2022, 14:12 h (CET) El sector de la hostelería y el mundo del frío industrial tienen un aliado, y es Infrihostel. Esta marca andaluza se postula como una de las líderes en la venta y distribución de maquinaria de hostelería y frío industrial a nivel online en España Peninsular. Con envíos gratuitos, y un servicio de atención al cliente inmejorable, están consolidándose como una de las marcas de referencia tanto a particulares como a empresas Desde el equipo de Infrihostel, se presentan como una marca cuyo valor principal es la gran experiencia en el sector. A lo largo de sus más de diez años de esfuerzo y dedicación, Infrihostel ha trabajado codo con codo con clientes del sector hostelero, siendo el proveedor de maquinaria de frío industrial y de hostelería.

Infrihostel está formado por un gran equipo humano de profesionales, que encabeza Ángel, el gerente de la marca. Cuenta con una gran especialización en el sector y con el aprendizaje que le han dado todos los años de dedicación al mundo de la maquinaria de hostelería. Le siguen Susana en el departamento de administración, María en el departamento de comercio electrónico, que cierra este pequeño pero multidisciplinar equipo.

A lo largo de la charla con ellos, comentan cómo la tienda online de Infrihostel se ha afianzado en los últimos tiempos. Y es que según señalan, han podido notar un cambio considerable en la forma que sus clientes compran sus productos. El auge del comercio electrónico, y la facilidad que ofrecen desde Infrihostel en cuanto a envíos a todo el territorio español peninsular, hacen que sus clientes elijan su tienda online para la compra de su maquinaria para hostelería y frío industrial.

"Además de toda la maquinaria de la que disponemos, así como de sus repuestos y accesorios, damos un amplio servicio de asesoramiento técnico y comercial" comenta el equipo. Y es que una de las principales razones por los que los hosteleros eligen Infrihostel, además de por la calidad de sus productos y las primeras marcas que ofrecen, es su servicio post venta. Todos los productos poseen periodos de garantía, lo que hace que la apuesta por esta marca distribuidora sea todo un acierto.

Como comentan, ofrecen las primeras marcas en maquinaria de hostelería, maquinaria de frío industrial, auxiliar y climatización. Se habla de grandes fabricantes como Infrico, Eurofred, Fujitsu, Coreco, entre otras. Además de esta garantía de calidad, ofrecen precios muy competitivos que los postulan como la opción ideal. Pero más allá de todos estos puntos en lo que destacan es en "la cercanía y profesionalidad de cada uno de los miembros de nuestro equipo, que buscan la satisfacción de cada cliente", añaden.

Infrihostel: seriedad, compromiso y responsabilidad

Cuando se les preguntan a cerca de la visión de futuro de la marca, plantean una meta ambiciosa, y es ser una marca pionera en el sector. Y esto solo se consigue con buenos productos y una relación para con el cliente basada en la seriedad y el compromiso, que no se acaba una vez efectuada la compra, sino que continúa con el servicio post venta.

Entre sus productos más destacados, se encuentran aquellos relacionados con el frío industrial: desde armarios frigoríficos y congeladores, hasta vitrinas expositoras frigoríficas.

Pero aquí no se acaba su amplio catálogo y es que ofrecen todo lo indispensable para equipar desde una buena cocina industrial, hasta otro tipo de locales como negocios dedicados a la alimentación. Desde mesas de trabajo de acero inoxidable, hasta hornos potentes y toda clase de accesorios. "En Infrihostel podéis encontrar un amplio catálogo de productos para equipar una cocina y que no falte ni un detalle", añaden.

Entre su amplia oferta, se pueden encontrar productos para la climatización de los espacios de restauración. Hablan de sistemas de climatización y estufas portátiles para la confortabilidad de los comensales en la sala y exteriores. Como se puede ver ver, en Infrihostel se encuentra todo lo necesario para una cocina profesional, pero también para los momentos de servicio.

Envíos a España peninsular

Una de las principales ventajas que ofrecen, son sus tarifas de portes. Y es que a través de varias empresas de logística, ofrecen a sus clientes gastos de envío totalmente gratuitos a todo el territorio español peninsular. Y lo mejor es que esto no hace que el pedido se retrase. Sus periodos de entrega oscilan entre los 2 y los 10 días laborales. Una entrega rápida, eficaz y gratuita. La factura se emitirá por correo, misma vía a través de la cual se pueden pedir duplicados en caso de extravío.

Además de esta excepcional política de envíos, también hablan acerca del servicio post venta y el asesoramiento sobre el mantenimiento de sus productos. "Cada tipo de maquinaria requiere sus cuidados específicos, que van indicados en el manual de instrucciones que el fabricante envía junto al producto. La maquinaria que ofrecemos es de alta calidad, por lo que solo con su uso adecuado se puede mantener.", añaden.

Respecto a la garantía que ofrecen de sus productos, indican que cuentan con un año de garantía que comienza con la recepción de la mercancía. Ésta, cubre cualquier defecto de fábrica en piezas y componentes que vengan defectuosos (siempre y cuando no se deban a una incorrecta manipulación de los mismos).

Pero de lo que están más orgullosos, como hacen notar durante toda la conversación, es por su servicio de atención al cliente tanto antes, como durante y tras la compra. Es posible contactar con el equipo siempre que se desee al teléfono 955 544 823, mediante WhatsApp al 672 711 174 y por email a info@infrihostel.com

Infrihostel es la alternativa online predilecta por los usuarios del sector del frío industrial para la compra de su maquinaria. La confianza que ofrecen, y la amplia y fácil comunicación con el equipo, auguran a la marca un prometedor futuro como distribuidores en el mundo de las instalaciones de frío.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ducreams, la empresa vasca comprometida con la producción de aceite CBD de alta calidad Schaeffler presenta las novedades de la movilidad del futuro en InnoTrans Se abren las candidaturas para participar en Dakhla business Summit Clínica Doctora Bonina aconseja como cuidar la piel después de las vacaciones Infrihostel se postula como la distribuidora online de maquinaria de frío industrial de éxito en España