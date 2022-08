Beneficios de transformarse en un restaurante digital, por la plataforma Waitry Emprendedores de Hoy

viernes, 26 de agosto de 2022, 11:26 h (CET)

La llegada del covid aceleró la digitalización de diferentes profesiones, trabajos y comercios, entre los cuales, los restaurantes no han sido la excepción.

En principio, instalar una carta digital QR y aceptar pedidos online para retirar y a domicilio fue una forma de sobrevivir a la crisis. No obstante, en poco tiempo, implementar tecnología de atención y pedidos pasó a ser un aspecto diferenciador, una ventaja competitiva y un catalizador en el incremento de la rentabilidad para restaurantes.

En España, el 45 % de los comensales pidieron a domicilio de manera online a lo largo del 2021. En la misma línea, el delivery ya representa hasta un 30 % de la facturación de un restaurante.

Para digitalizarse, hay dos opciones: contratar una empresa de desarrollo de software a medida e invertir decenas o incluso cientos de miles de euros en el desarrollo de una plataforma propia o bien tomar ventaja de plataformas existentes para dicho fin que ya cuentan con el software desarrollado y lo ponen a disposición de sus clientes a solo una pequeña fracción del coste.

Cartas inteligentes con pedido y pago desde la mesa La experiencia en un restaurante tradicional implica la espera para ser atendidos y recibir la carta impresa (que muchas veces no tiene descripciones, fotografías ni traducciones, haciendo la elección del plato todo un trabajo), volver a esperar para realizar el pedido, luego ubicar al camarero para pedirle el segundo plato, postre u otra bebida, nuevamente para pedir la cuenta y otra vez más para pagar.

Aunque es positiva la interacción y el encuentro cara a cara que se genera, el proceso puede requerir, en suma, hasta 30 minutos en espera, que muchas veces puede afectar la experiencia de los comensales o bien traducirse en que no pidan ese café, postre o bebida extra. Para los camareros significa más trabajo y estar expuestos a posibles errores a la hora de tomar los pedidos.

Muchos restaurantes suplieron la necesidad básica de digitalizarse implementando códigos QR que apuntan a documentos PDF con el menú, muchas veces el mismo diseño impreso sin estar optimizado para móviles. Si bien es una solución temporal, están perdiendo la oportunidad de conocer y fidelizar a sus clientes, tomar contacto real con ellos, reducir esperas, ofrecer mejor sus productos y, por ende, ganar más dinero.

En contraste, la forma online de plataformas como Waitry elimina las esperas, comunica mejor los platos y ayuda a fidelizar a los comensales. Gracias a estas plataformas de pedidos y pagos online desde la mesa, los comensales pueden ver la carta en su propio idioma y tentarse con fotografías, vídeos, descripciones detalladas, productos sugeridos y hasta hacer el pedido directamente desde su móvil, sin necesidad de esperar a ser atendido. Si desean más bebida, postre o pedir el segundo plato del menú, lo tendrán siempre a mano con tan solo presionar un botón.

El resultado será un ahorro de 15 minutos de espera en promedio por pedido e incremento del ticket de hasta 70 %. La finalidad de la digitalización es acelerar y mejorar la atención al cliente.

Tener un canal de pedidos para llevar y a domicilio es relevante Las plataformas agregadoras y de entrega (marketplaces) son una excelente forma de entrar al mundo online y ser descubiertos, atraer nuevos clientes y resolver la logística, aunque algo que muchas veces no se tiene en cuenta generando dolores de cabeza son las comisiones por pedido, que pueden llegar hasta más del 40 % y dejan de ser convenientes sobre todo para clientes ya fidelizados a la marca.

Contar con un propio canal de pedidos de take away y delivery como Waitry es clave para vender a clientes actuales y tener una mayor tasa de retorno en inversiones de marketing. Al ahorrar en comisiones, se está reduciendo el coste de cada conversión y las campañas serán hasta 98 % más rentables, a la vez que los pedidos de los clientes existentes pueden recibirse tanto desde la web del restaurante, o incluso Instagram o Facebook con tan sólo presionar un botón de “Pedir Comida”.

Una plataforma completa incluye, además, integraciones con plataformas de entrega que se encargarán de llevar el pedido al domicilio de los comensales de manera automática, medios de pago para poder recibir el cobro online y sistemas de gestión gastronómica para insertar los pedidos directamente sin necesidad de ingresarlos a mano, ahorrando muchas horas de trabajo manual al mes. De esta manera, recibir pedidos online para llevar y a domicilio será tan simple como empaquetarlos y entregarlos.

Y, lo más importante, los clientes pertenecen al restaurante, por lo que podrán saber quiénes son sus clientes, qué consumen y cómo lo consumen y realizar cada vez mejores y más acertadas campañas de marketing que alimenten el círculo virtuoso de crecimiento del restaurante.

La milla extra, los kioscos de pedidos Los kioscos digitales de pedidos están cobrando cada vez más relevancia dentro de restaurantes, sobre todo los de comida rápida. Son una solución ideal para el modelo, ya que permiten a los comensales pedir y pagar directamente desde una pantalla táctil, en vez de hacer la fila y pedir manualmente por caja.

En estos modelos, el usuario pide y paga directamente en el kiosco y puede consultar el estado de su pedido en tiempo real en una pantalla gigante. De esta manera, cuando su pedido esté listo se acerca directamente a retirarlo por caja y puede ir a consumirlo a su mesa o bien llevarlo a su casa.

Lograr una buena experiencia de compra en el kiosco es clave, tan importante como brindar una buena carta digital. Hacer la inversión de compra de los equipos no es una cuestión menor y en caso de que la experiencia digital no sea buena podría resultar en una pérdida de dinero, ya que los usuarios terminarían pidiendo por caja igualmente. Es por eso que Waitry dedicó cientos de horas a desarrollar una interfaz clara, simple y atractiva para brindar la mejor experiencia de compra posible.

Acerca de Waitry Desde 2014, Waitry se dedica a ser el puente hacia la digitalización de restaurantes. A través de su plataforma de pedidos y pagos desde la mesa, para llevar y a domicilio, potenciada por un panel de administración dotado de módulos de gestión de pedidos, marketing, fidelización, analíticas, gestión y automatización de procesos gracias a sus más de 40 integraciones directas con sistemas gastronómicos, TPVs, medios de pago, empresas de reparto y más.

Además, brinda un servicio de acompañamiento éxito de clientes 100 % en español dedicado a que cada nuevo restaurante llegue con éxito al mundo digital y goce de todos sus beneficios.

Con más de 5.000 comercios adheridos y más de diez millones de pedidos online realizados, Waitry propone un aumento del ticket medio de hasta 70 % para los restaurantes con el servicio online y hasta un 98 % de ahorro en comisiones.



