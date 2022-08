El nuevo remix de love it de Marky StarDST

Con una nueva propuesta musical, Marky StarDST lanza I Love it remix (My Life I Love It), con el producer MPC en la casa. En esta canción, se fusionan sus raíces europeas y dominicanas. Marky StarDST es de origen Alemán, “MPC en la casa” (in the house), es de la República Dominicana. Los dos residen en Barcelona.

El remix es más rápido, la letra llena de energía, alegría y un mensaje positivo hacia la vida.Contra las personas envidiosas y odiosas. Difundiendo un mensaje de autoestima y de courage para cada persona que elige su propio camino a pesar de todas las dificultades que se puede encontrar en el camino.

Se estrena la versión remix de I Love it I Love it remix es la nueva propuesta que muestra al público Marky StarDST. Este nuevo artista fusiona el pop de los años ochenta y noventa con sonidos digitales de electrónica de hoy. El remix es bailable y tiene mucha fuerza y energía queriéndote mover hacia delante. En la canción, se encuentra lo analógico y lo digital. Utilizando la pureza de los sintetizadores de la electrónica clásica. La producción fue desarrollado con MPC (en la casa) desde el estudio de MPC en Barcelona.

Actualmente, la canción está disponible en las redes sociales. En Instagram, se puede usar la canción y sobre todo el mensaje en los Reels. En YouTube, el vídeo fue visto casi 8 mil veces en los primeros dos semanas. Un vídeo lleno de optimismo.

También está en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple y YouTube Music, Deezer y SoundCloud.

I Love it (My Life I Love It) es un tema que nace de la idea de que todas las personas deben ser y expresarse a su manera, sin importar los malos comentarios y lo que piensen los demás. Tomando en cuenta que día a día muchas personas muestran como los comentarios en redes sociales y en su ambiente les afectan y no saben cómo lidiar con ello. La versión I love it remix es esa canción que necesita para sentirse mejor, bailar al ritmo de la música y olvidar sus penas por un momento. Según lo que expresa el mismo artista, el tema nace de la frustración y de una situación propia en la que entendió que es mejor para sí mismo cambiar la perspectiva. Ver el problema desde el punto de vista que la vida en su totalidad es muy bonita. Hay que ser agradecido, celebrar las pequeñas cosas de la vida y no permitir que el odio sea su monitor, son uno de los mensajes que lleva esta versión del tema. De esta manera, Marky StarDST sigue innovando y creando sonidos únicos para su audiencia.