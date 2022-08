Piscinas Lara: "Para evitar el derroche de agua es importante el mantenimiento adecuado de la piscina" Comunicae

viernes, 26 de agosto de 2022, 12:32 h (CET) El mantenimiento adecuado de las piscinas es algo fundamental hoy en día, tanto para evitar problemas de salud en las personas que se bañan, como para evitar el derroche de agua y luchar contra la sequía Todas las piscinas, sin importar las dimensiones de las mismas o si estas son públicas o privadas, necesitan un sistema de mantenimiento frecuente, adaptado a sus necesidades, al tamaño, a la cantidad de personas que utilizan la piscina, al entorno, etc. En España las piscinas tienen una gran importancia, sobre todo en este verano en el que se pasa de ola de calor a ola de calor, superando temperaturas cada vez más altas. A esta ola de calor se suma también la situación de sequía que se está viviendo, por este motivo, es cada vez más importante mantener el agua limpia y desinfectada en todo momento, para evitar derrocharla.

Además de lo importante que es mantener el agua limpia y desinfectada, también es cierto que una piscina con un agua bien cuidada aporta un aspecto muy atractivo a la vivienda. No obstante, cada vez es más frecuente ver piscinas con tonalidades verdosas o el agua turbia, debido a un uso inadecuado de los productos de limpieza, desinfección y mantenimiento de la piscina. Piscinas Lara, una empresa suministradora de productos de alta calidad para el cuidado y el mantenimiento de la piscina, explica como debe mantenerse la piscina adecuadamente y qué pasos se deben llevar a cabo para ello.

"El verano es un momento en el que hay una gran cantidad de tormentas e inestabilidad climática, por lo que, es fundamental dedicar unas horas extra al mantenimiento de la piscina. El viento, por una parte, se encarga de traer las impurezas del ambiente a la piscina y la lluvia, por otra parte, contiene agentes que pueden contaminar el agua de la piscina y volverla inestable" explica Piscinas Lara. En caso de no eliminar las impurezas de la piscina, con el tiempo comenzarán a crecer las algas que dan el aspecto verdoso a la piscina.

Por lo tanto, en los momentos en los que haya tormentas, es fundamental que, tras la inestabilidad del clima, se haga un tratamiento de cloración un poco más exhaustivo que el que se lleva a cabo normalmente. Si no se actúa a tiempo para limpiar el agua de las impurezas del ambiente, es probable que más tarde se tenga que tirar el agua para substituirla por una nueva, algo que en épocas de sequía no se puede permitir. "Es fundamental que además del tratamiento de desinfección y limpieza del agua, vayamos comprobando el pH del agua, tanto por cuestiones de salud, como para comprobar si el nivel de cloro y acidez es adecuado" aconseja Piscinas Lara.

