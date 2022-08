Para evitar el contagio en baños públicos es fundamental utilizar productos de limpieza adecuados y de calidad, afirma Limpieza Pulido Comunicae

viernes, 26 de agosto de 2022, 12:28 h (CET) Uno de los lugares más transitados y más sucios en un lugar público son los baños. En estos lugares es fundamental adoptar un protocolo de limpieza correcto con los productos de limpieza adecuados, homologados y de calidad. Una empresa suministradora de productos de limpieza explica qué productos deben utilizarse en la limpieza de baños públicos En la actualidad la limpieza y la desinfección es algo que requiere cada vez más exigencia. Limpiar y desinfectar es un proceso altamente necesario para evitar la contaminación cruzada y el aumento de enfermedades de contagio que pueden afectar gravemente a la salud de las personas. Limpieza Pulido, una empresa suministradora de productos de limpieza de alta calidad y homologados por el Ministerio de Salud, explica el protocolo de limpieza que se debe tomar en la limpieza de baños públicos, así como los productos de limpieza que deben utilizarse para que esta sea efectiva.

"La limpieza de baños públicos se debe llevar a cabo al menos dos veces al día si es un sitio muy frecuentado. Los inodoros y las superficies cercanas a este son lo más importante en el protocolo de limpieza. Estos elementos deben limpiarse en primer lugar y desinfectarse posteriormente para que sea un lugar seguro de utilizar con un jabón o detergente, como nuestro Limpiador Citrusplus Multiusos, un producto altamente perfumado que sirve para limpiar cualquier tipo de superficie. Lo bueno de este producto es que además tiene un alto poder desengrasante" aconseja Limpieza Pulido.

"Pero la limpieza sin desinfección no es suficiente, por lo que, te recomendamos desinfectar con nuestro Bactericida Nettion MC con bioalcohol desinfectante, perfecto para eliminar los microorganismos de cualquier superficie, puesto que está homologado para ello" recomienda Limpieza Pulido. El suelo es algo que no se debe olvidar o descuidar a la hora de llevar a cabo una buena limpieza de baños públicos, según Limpieza Pulido y para que esta sea efectiva, recomiendan el Friegasuelos Limpross, un producto con un aroma especial y muy efectivo para retirar la suciedad.

No obstante, Limpieza Pulido explica que la limpieza no es el final del protocolo de limpieza y desinfección, puesto que la desinfección del suelo es fundamental también. Para un suelo bien desinfectado, Limpieza Pulido recomienda el Friegasuelos Neutro Bioalcohól, un producto también homologado por el Ministerio de Salud, para una desinfección más segura. Este producto puede ser utilizado de forma independiente, sin la necesidad de fregar el suelo con un jabón previamente, puesto que este producto tiene un alto poder limpiador. Este producto puede adquirirse en la tienda online de Limpieza Pulido y se puede encontrar en diversas fragancias como el aloe vera, frutos del bosque o perfume marino.

