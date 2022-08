Schneider Electric lidera por tercer año seguido el Top 15 europeo de las cadenas de suministro de Gartner Comunicae

viernes, 26 de agosto de 2022, 12:00 h (CET) Schneider Electric, líder mundial en la gestión de la energía y la automatización, ha obtenido el primer puesto en el ranking de las cadenas de suministro de Europa de Gartner (Supply Chain Top 25: Europe Top 15), manteniendo así su posición tres años consecutivos Este reconocimiento destaca las 15 mejores cadenas de suministro de empresas europeas de 2022, junto a la Gartner Supply Chain Global Top 25 de 2022, y llega tras el reciente anuncio de que Schneider Electric había alcanzado el segundo puesto en la clasificación global de Gartner.

"Creemos que este último reconocimiento de Gartner y de nuestros pares es especialmente significativo dado el entorno altamente volátil y disruptivo al que se han enfrentado las cadenas de suministro en el último año", ha declarado Stéphane Poittevin, Senior Vice President Global Supply Chain Europe de Schneider Electric. "Nuestro compromiso con nuestros clientes y con el planeta nos impulsa a seguir invirtiendo en nuestra cadena de suministro para lograr más resiliencia y sostenibilidad".

La sostenibilidad es el núcleo del propósito y la misión de Schneider Electric, y el primer pilar de su estrategia de la cadena de suministro, STRIVE (Sustainable, Trusted, Resilient, Intelligent, Velocity and Efficiency). Ahora, en su segundo año, la empresa ha acelerado su transformación para convertirse en la cadena de suministro más ágil, innovadora, centrada en el planeta y en el cliente.

A principios de este año, Schneider Electric fue reconocida por Gartner en los premios Power of the Profession™ Supply Chain Awards por su cadena de suministro adaptativa que se auto-recupera, impulsada por Machine Learning, en la categoría de Innovación de Proceso o Tecnología del Año. La plataforma de Schneider Electric optimiza los parámetros relacionados con el rendimiento, como la cantidad segura de stock, las cantidades mínimas de pedidos y los plazos de entrega en tiempo real mediante Machine Learnig. Esto ha supuesto un ahorro de más de 100 millones de euros.

A principios de este año, la fábrica de Schneider Electric en Le Vaudreuil (Francia) fue reconocida como Faro de la Sostenibilidad por el Foro Económico Mundial, el segundo para Schneider Electric y uno de los seis que existen en todo el mundo.

Para más información: www.se.com.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.