El picoteo saludable de Productos Monti que los consumidores no pueden dejar de disfrutar

viernes, 26 de agosto de 2022, 10:04 h (CET) A la mayoría de las personas les gusta picar entre horas, no obstante, cada vez hay más personas preocupadas por su alimentación y que siguen una dieta saludable. En verano las personas pasan muchas horas fuera de casa y no tienen tiempo para organizar las comidas de forma saludable, optando sobre todo por snacks altos en carbohidratos. Una empresa productora de snacks recomienda sus productos más saludables para un disfrute más light En verano a todo el mundo le gusta comer bien y cuidarse, consumir alimentos más ligeros y frescos para recargarse de energía de forma más saludable. Picar entre horas cuando el hambre aprieta, es algo que la mayoría de personas hacen, pero para un verano más saludable es fundamental contar con alimentos más sencillos y menos elaborados, cuidando el contenido de sal o carbohidratos. Con la llegada del verano es fundamental tener una dieta reducida en grasas, no abusar de los carbohidratos y potenciar, sobre todo, una alimentación basada en vegetales, fibra y proteína.

Las proteínas son moléculas que todas las personas necesitan y que se componen de carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y son fundamentales para el crecimiento y mantenimiento de los tejidos del cuerpo. Pero es fundamental aportar también vitaminas y enzimas, puesto que el cuerpo humano los necesita. En muchas ocasiones se descuida la dieta por falta de tiempo y ganas, por eso, contar con alimentos fabricados por empresas como Productos Monti, es una buena idea. Productos Monti es una empresa fabricante de snacks de una gran variedad, desde patatas fritas muy sabrosas, a otros productos también muy deliciosos pero, que contienen un alto nivel de fibra y proteínas.

Lo que caracteriza Productos Monti es que sus productos provienen de ingredientes ecológicos y seleccionados de forma cuidadosa. "Para un verano más ligero recomendamos combinar nuestra gama de picos, lazos, regañas y parecidos con alimentos con un alto aporte de vitaminas y proteínas como el hummus, el tzatziki, ensaladillas rusas o las ensaladas. Por ejemplo, una idea muy buena de snack playero podrían ser los camperos para dipear en hummus. El hummus es un alimento elaborado con legumbres y tiene un gran aporte de proteínas, mientras que los camperos, al contener trigo y otras semillas, tienen un alto aporte de fibra, fundamental para una dieta equilibrada" explica Productos Monti.

Los camperos de Productos Monti se pueden consumir tanto con un 100% de contenido de harina integral de trigo, pero también de otras semillas muy beneficiosas para el cuerpo humano como la quinoa y el centeno, las dos harinas preferidas por los que llevan una dieta saludable. Otras opciones muy saludables son los picos con sésamo o las rosquillas integrales.

