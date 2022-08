Redkom minimiza esos riesgos tecnológicos que afectan al rendimiento de las empresas Comunicae

viernes, 26 de agosto de 2022, 09:36 h (CET) Invertir en tecnología y disponer de tecnología en un negocio es algo que trae una gran cantidad de ventajas y beneficios por encima de la competencia. Sin embargo, la tecnología también trae algunos riesgos que podrían hacer tambalear los cimientos de una empresa y que incluso puede afectar a la productividad de la misma. Para ello, una empresa de mantenimiento informático y otros servicios explica qué riesgos tecnológicos se deben evitar en una empresa y cómo hacerlo Antes de comenzar con las explicaciones de la empresa Redkom acerca de cómo evitar los riesgos informáticos, es importante conocer qué es un riesgo tecnológico. Redkom, una empresa de mantenimiento y reparación informática, explica lo siguiente: "Un riesgo informático es aquel que resulta una amenaza para la información de la empresa, una información que puede resultar comprometida y que es información relevante, que resulta de alta importancia para el buen funcionamiento o para el desarrollo normal de la empresa. En la actualidad hay una gran cantidad de ciberataques y ciberamenazas y es fundamental conocer la manera de evitarlos".

El riesgo más frecuente que puede ocurrir en la tecnología de una empresa suele ser, según Redkom, a causa de la antigüedad del software y el hardware. "En muchas ocasiones las personas evitan la tediosa faena de actualizar el software y el hardware, puesto que estas actualizaciones tardan un poco en llevarse a cabo. Si no se actualiza con frecuencia el software y el hardware de los equipos informáticos, habrá más probabilidad de que los virus entren en los ordenadores. Esto se debe a que con cada actualización se crea un frente de protección nuevo ante nuevas amenazas que van surgiendo" explica Redkom.

Estar a la última en programas y sistemas digitales no es algo sencillo, pero es fundamental para que una empresa avance de forma adecuada y a pasos rápidos. Avanzar de forma rápida y estar al día con las prestaciones tecnológicas actuales es importante para tener cierta ventaja frente a la competencia. Contar con los servicios de una empresa como Redkom significa adaptarse a la actualidad tecnológica sin ningún problema y ser competitivo en el mercado. Además, adaptarse a las nuevas funcionalidades y tendencias tecnológicas ayudará a la empresa a mantenerse más productiva y eficiente.

"En el marco de la ciberseguridad, la pérdida de la información es el riesgo más grande al que se exponen las empresas que no cuentan con un buen asesoramiento informático. Cuando se trabaja de forma local es fundamental guardar backups de información para evitar que un ciberataque provoque la pérdida de información relevante" aconseja Redkom. Para ello, Redkom recomienda ir guardando copias de seguridad en la nube, para proteger los datos de la empresa.

