Euclides Acebedo en camino Un adefesio contra natura intentó ser impuesto por el poder mediático y empresarial Luis Agüero Wagner

@Dreyfusard

viernes, 26 de agosto de 2022, 09:04 h (CET) Al cabo de cinco décadas, Euclides Acevedo, quien fuera Diputado, Senador, Ministro de Industria, Ministro del Interior, Canciller y Embajador en Europa y el Magreb, decidió ganarse el penique para completar la Libra y candidatarse a presidente de la República del Paraguay.

Euclides inició su militancia en el Partido Revolucionario Febrerista, la Izquierda Nacional del Paraguay, agrupación de acrisolado Acervo histórico.

Se lo conoce como ahijado de Rafael Franco, el jefe de estado que en 1936 emprendió por primera y última vez en la historia paraguaya una reforma agraria y reivindicaciones laborales que jamás pudieron reeditarse.

Rafael Franco, legendario comandante de la guerra del Chaco, emprendió un proceso revolucionario recordado como un hito en la historia de las reformas sociales paraguayas. Fue el gran momento de un pueblo marcado por el infortunio como el paraguayo, que reivindicó históricamente el liderazgo de Francisco Solano López, quien enfrentara entre 1864 y 1870 a una triple coalición inspirada y sufragado por el imperialismo inglés.

La simpatía por quien encarnara la causa paraguaya en aquella guerra que devastó moral y materialmente al Paraguay en 1870, es una coincidencia entre el febrerismo y el peronismo. El General Perón, espía argentino en Chile y en la guerra del Chaco, es recordado como un gran admirador de la gesta de Solano López, quien fuera reivindicado por el principal referente histórico del movimiento que impulsa a Euclides Acevedo, el Cnel. Rafael Franco.

Otro punto de contacto entre Perón y Rafael Franco es el esfuerzo de instalar valores nacionales y populares en sus pueblos, aquejados por una superestructura cultural a imagen y semejanza del colonialismo liberal.

El discurso hegemónico declara inexistentes vastas áreas de la realidad, y como resultado, la política internacional, la regional y la misma cuestión social son considerados temas tabú. La omisión de esta realidad no es exclusiva del mundillo político.

El miedo y los intereses son las fuentes más frecuentes de la autocensura. Una jugosa pauta comercial, una amenaza o el temor a recibir amenazas, aparecen como mordazas que se imponen a sí mismos algunos que se suponen facultados para controlar la mente pública. Esa soberbia derivó en el hoy conocido fracaso de la tal "Concertación".

Porque el resultado de tal auto sobrevaloración solo es una negación del derecho que la sociedad tiene a una chance para tomar con justo derecho las decisiones políticas que considera oportunas. Es la encrucijada paraguaya que ha puesto a Euclides Acevedo en camino. LAW Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

