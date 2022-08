Trabajar la autoestima con las terapias de Míriam Pascual Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de agosto de 2022, 18:20 h (CET)

La autoestima es la valoración que cada uno hace de sí mismo considerando sus pensamientos, sentimientos y percepción. Este juicio individual es relativo a las capacidades, habilidades, relaciones con los demás o aspecto físico.

Esta autoimagen determina las actitudes y comportamiento de alguien frente a las situaciones a las que se enfrenta cada día. Por tal motivo, es imprescindible trabajarla para tener más calidad de vida. En ese sentido, la terapeuta, coach y capacitadora Míriam Pascual ha desarrollado un novedoso tratamiento de la autoestima que se basa en un método propio para buscar el bienestar y el equilibrio personal.

¿Cómo tener una autoestima saludable? La autoestima baja está regida por un menoscabo de la identidad de cada persona, que le hace percibirse como poco valiosa. Por otro lado, la autoestima exageradamente alta se rige por conductas narcisistas, y el individuo se siente más importante y mejor que los demás. Ambas son nocivas, por lo que es recomendable tratarlas para tener una autoestima saludable, que no llegue a ninguno de los dos extremos mencionados.

Para trabajar la autoestima es conveniente no compararse con los otros, tratarse con respeto, ponerse metas realistas y recibir terapia especializada, como la ofrecida por Míriam Pascual. La experta es una profesional de amplia trayectoria que aplica una particular metodología centrada en la correcta gestión de las emociones y la inteligencia emocional. Su enfoque permite corregir las desviaciones en la autoimagen personal con la finalidad de promover un cambio provechoso tanto a corto como a largo plazo.

La gestión emocional es fundamental para tener una buena autoestima La autoestima se forma con la percepción que cada persona tiene de sí misma basada en lo que cree que los demás piensan de ella. Por ello, es pertinente trabajarla desde una correcta gestión emocional para llegar al bienestar. Según sostiene Míriam Pascual, controlar las emociones es esencial para que una persona sea más positiva frente a las adversidades, elimine los pensamientos negativos y se sienta bien consigo misma.

Con este objetivo, la especialista ha desarrollado tratamientos de terapia emocional con resultados visibles en menos de 10 sesiones, para todas las personas que deseen trabajar en su autoestima. El enfoque es personalizado y se adapta a las necesidades y particularidades de cada individuo con la finalidad de recuperar el bienestar emocional, pensar con más claridad y vivir con plenitud.

Las sesiones de terapia y coaching emocional promovidas por Míriam Pascual se fundamentan en un método multidisciplinar que incluye mindfulness, naturopatía, programación neurolingüística y reiki. Estas y otras disciplinas sirven para abordar los problemas de autoestima de forma integral, para concretar soluciones efectivas y provechosas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.