Las empresas pueden agilizar la contratación de profesionales IT en un 80 % gracias a Opground

viernes, 26 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Encontrar a los candidatos idóneos para cubrir vacantes laborales es un proceso complejo para los reclutadores de las empresas, en especial porque demanda mucho tiempo y recursos.

En ese contexto, Opground es una alternativa ideal a los tradicionales sistemas que se llevan a cabo por medio de las plataformas de empleo. Como primer reclutador virtual, la plataforma conecta a empresas y emprendedores con los perfiles profesionales techmás adecuados con base en la misma información que lo hacen las personas, las primeras entrevistas, pero en menos de cinco minutos.

De esta manera, la startup se enfoca en nuevas tecnologías capaces de generar cambios en materia de empleo, en especial en relación con el tiempo y al reenfoque de los procesos de selección de personal para agilizarlos en un 80 %.

Con Opground desaparecen las búsquedas interminables de developers Opground es un sistema basado en Inteligencia Artificial que, a través de su replicador de primeras entrevistas virtuales, busca y preselecciona el talento tecnológico para encontrar los perfiles tecnológicos más adecuados para cada posición, asegurando también el interés por parte de los profesionales tech, ya que solo son recomendados si a ellos les interesa la posición.

En la actualidad, los procesos de reclutamiento que se efectúan a través de las plataformas de empleo no son una buena opción por diversos motivos, entre los que destacan la a menudo poca coincidencia de los perfiles que entran en el proceso, el análisis de múltiples solicitudes o la búsqueda aleatoria y poco eficiente por plataformas al estilo LinkedIn cuando no hay aplicantes a una posición.

Debido a eso, el reclutador virtual es clave para agilizar la búsqueda y selección de trabajadores IT. Su funcionamiento permite que empresas y emprendedores puedan conectar con profesionales del sector tech en pocos minutos.

Con un marcado enfoque en los procedimientos eficientes, la startup Opground sostiene la idea de crear un sistema automatizado para contratar personal que se encuentre verdaderamente capacitado e interesado en la posibilidad laboral.

Subida de vacantes de manera gratuita A diferencia de otras plataformas, Opground permite a las empresas realizar un registro gratuito.

Tras la creación de la cuenta, los reclutadores pueden subir las vacantes, también gratuitamente, y conocer a los profesionales que más se ajustan a los requisitos de las mismas, al mismo tiempo que las vacantes se ajustan a los requisitos del profesional. El valor agregado es que las compañías solo deben pagar por contrataciones que resulten exitosas.

De este modo, las empresas se pueden ahorrar los costes económicos y de recursos que conllevan los procesos de reclutamiento, desde los gastos fijos hasta los adicionales que destinan para eventualidades que puedan surgir.

Por otra parte, la plataforma garantiza privacidad a las compañías durante todo el proceso. Todas las vacantes son 100 % privadas, con lo que permanecen invisibles para todas aquellas personas a las que no se desea conocer y solo pueden verlas quienes la empresa haya deicidio enviar una propuesta.

Todo esto hace que Opground se posicione como una plataforma en pleno crecimiento para el mercado laboral. En este sentido, la startup tambiénestá trabajando en el desarrollo de una plataforma SaaS para grandes corporaciones, para que puedan gestionar y retener el talento tecnológico de una manera nunca antes vista. Según se estima, será presentada en sociedad durante el mes de septiembre.



