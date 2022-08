Cómo financiar un proyecto sostenible en España de la mano de Ener2Crowd Emprendedores de Hoy

viernes, 26 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

En los últimos años, la financiación alternativa ha ganado mucho terreno en España, con empresas que buscan inversores por fuera del circuito bancario. En este sentido, el desarrollo de plataformas de crowdfunding ha permitido tanto a autónomos como a pequeñas y medianas empresas disponer de los fondos necesarios para llevar a cabo sus proyectos.

Con este fin, la plataforma de financiación de proyectos sostenibles Ener2Crowd une a la comunidad de inversores con empresarios que necesiten recursos para desarrollar la sostenibilidad y la transición energética en su negocio.

Financiación alternativa de proyectos sostenibles en España Aquellas iniciativas que buscan no solo beneficios económicos, sino también la defensa del medioambiente y la equidad social son denominados proyectos sostenibles. En consecuencia, la propuesta debe tener como objetivo evitar, minimizar o reducir el impacto negativo de la actividad sobre el medioambiente, además de contribuir a la preservación y mejora de los ecosistemas. De esta forma, se crean oportunidades de empleo y educación para la comunidad.

A su vez, no se debe dejar de lado la dimensión económica, ya que la rentabilidad es fundamental para continuar desarrollando las otras dos dimensiones.

Por otra parte, la crisis financiera, sumada al desarrollo de las nuevas tecnologías, ha hecho que muchas empresas españolas busquen fuentes de financiación alternativas, vinculadas a inversores privados. De esta forma, Ener2Crowd busca gestionar proyectos que generen beneficios sociales y medioambientales consistentes por medio del crowdfunding, permitiendo aglutinar a los distintos actores de la comunidad.

¿Por qué elegir Ener2Crowd para financiar un proyecto sostenible? Ener2Crowd ofrece diferentes opciones de financiación de acuerdo a las necesidades del promotor, el tipo de proyecto y el capital requerido para realizarlo. Asimismo, es posible ponerse en contacto rápida y fácilmente con una comunidad de personas interesadas en la propuesta, permitiendo otorgar fondos sin costes añadidos de gestión o intermediación.

En consecuencia, es posible invertir en proyectos de eficiencia energética a nivel particular e industrial, instalación de energías renovables y otros proyectos ligados a la sostenibilidad, los cuales son sometidos a un riguroso análisis técnico, histórico y financiero antes de ser incluidos en la plataforma. Así, los inversores tendrán a su disposición todas las herramientas para poder tomar una decisión adecuada, pudiendo revisar en tiempo real los datos sobre sus inversiones y con la posibilidad de obtener un rendimiento de entre el 4 y el 8 %.

Por lo tanto, convertirse en un “GreenVestor” es una gran oportunidad de participar activamente en la lucha contra el cambio climático y contribuir a la transición energética.



