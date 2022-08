RobynGoods, un marketplace que promueve la solidaridad en cada compra Emprendedores de Hoy

viernes, 26 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

La solidaridad es un valor humano fundamental, necesario para el desarrollo igualitario de la sociedad. Esta se puede manifestar de muchas maneras, a través de acciones que buscan acompañar los intereses y las necesidades de los demás, tanto a nivel individual como colectivo.

Desde RobynGoods, un marketplace con una amplia variedad de productos, hacen hincapié en este aspecto a través de su propuesta de tienda solidaria. Se trata de una apuesta innovadora en el ámbito del comercio electrónico, que permite a las personas realizar compras y, al mismo tiempo, donar un porcentaje de dinero a alguna entidad sin ánimo de lucro.

Una filosofía distinta de comercio electrónico Las tiendas online, desde su aparición, buscan adaptarse a las nuevas exigencias y necesidades que surgen en sus audiencias. Esta concepción se manifiesta de una forma diferente en RobynGoods, que no solo se ha fijado en las necesidades de consumo de sus potenciales clientes, sino también en los valores que buscan defender. La filosofía de la compañía se basa en fomentar la ayuda social mediante diversos proyectos y programas colaborativos, al mismo tiempo que facilita la compraventa de productos de sectores muy variados.

El amplio catálogo de este marketplace lo convierte en el lugar idóneo para encontrar artículos para todos los gustos y presupuestos. Así, se pueden comprar productos electrónicos, de belleza, de moda o deportivos, entre otros. Lo que diferencia a esta tienda es que el 75 % del beneficio que se obtiene por la venta de cada artículo se dona. De esta manera, al comprar un regalo para un ser querido a través de esta plataforma, el detalle es doblemente especial.

Aquí se refleja la política de la organización, que fomenta el comercio justo y equitativo, con el objetivo de ayudar a más instituciones sin ánimo de lucro que promueven proyectos y programas solidarios. De esta manera, han establecido un mercado transparente, donde se comercializan productos de calidad.

Un marketplace para promover la solidaridad Para mantener la confianza de sus clientes, este marketplace se rige por una fuerte política de transparencia. Es decir, los consumidores que utilicen esta plataforma pueden conocer el destino de las donaciones y participar activamente en el proyecto, escogiendo con qué entidad quieren colaborar. A través de esto, el público puede acceder a información, conocer las entidades receptoras y, quizás, incluso animarse a participar activamente de la organización.

RobynGoods refleja un nuevo concepto de comercio electrónico, basado en brindar facilidades al público, tanto para comprar como efectuar donaciones. Una tienda solidaria en la que no hay compra que no repercuta positivamente en otra persona.



