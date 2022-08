Estrategias de marketing de atracción para desarrollar un negocio multinivel, con Digital Network PRO Emprendedores de Hoy

Para Isaac Antonete, CEO y creador de la marca Digital Network PRO, los negocios multinivel son difíciles de desarrollar, aunque se diga lo contrario.

Esto ocurre porque se siguen usando las mismas técnicas de hace 50 años: lista de 100, perseguir amigos y familiares, así como las malas prácticas de los distribuidores que, con tal de ganar dinero, en muchos casos venden engañando a sus prospectos. Esto ha hecho que compañías con un número exponencial de afiliados/distribuidores adquieran una fama cuestionable que, sin duda, afecta a toda la organización.

Para que las redes de mercadeo puedan ser la profesión del siglo XXI, ya que dan la oportunidad de tener un negocio por muy poco dinero y con una capacidad de expansión increíble, operando en múltiples países, se deben hacer las cosas de manera diferente, aprovechando esta gran nueva era digital.

Por ello, Digital Network PRO ayuda a los networkers a diseñar estrategias de marketing digital y redes sociales, para hacer marketing de atracción y olvidar el marketing de persecución de la vieja escuela. Con estas técnicas, los negocios multinivel pueden adquirir un mayor flujo de clientes/distribuidores para crear una organización sana que, además, pueda ayudar a sus miembros a crecer de una manera mucho más rápida y sin tener que estar convenciendo a personas no interesadas en esos productos, servicios u oportunidad de negocio. De esta forma, solo hay que invertir tiempo en los que ya están dispuestos a comprar o unirse al equipo de trabajo.

Marketing de persecución El principal problema de los negocios multinivel es que basan sus estrategias de ventas en lo que los expertos denominan marketing de persecución. Esta metodología se concentra en buscar la atención del cliente a través de un bombardeo de información, utilizando los canales de comunicación personales del usuario. Lo problemático de esta estrategia es que se convierte en una acción invasiva que solo va a generar malestar al cliente, disminuyendo sus posibilidades de construir un interés genuino por el producto o la marca.

Como alternativa, Digital Network PRO propone un plan de ventas y reclutamiento cimentado en el marketing de atracción. Con esta estrategia, los distribuidores no buscan convencer al cliente de las bondades del producto a cualquier precio, sino que se preocupan por reconocer cómo el producto, el servicio o la oportunidad de negocio ofrece una solución viable a una problemática específica. Si el negocio promociona un producto para la pérdida de peso, por ejemplo, la estrategia digital para atraer prospectos cualificados se centrará en buscar personas que quieran perder peso o tener una alimentación saludable, para que al usuario le lleguen las bondades de llevar un estilo de vida sano en el cual se incluya el producto como alternativa alimenticia. De esta manera, el cliente no se sentirá obligado a comprar, sino que se interesará por adquirir el producto para mejorar sus hábitos alimenticios a largo plazo.

Ventajas del marketing de atracción Esta metodología ofrece un plan de promoción diferente, en un ecosistema donde la publicidad en internet o fuera de internet está plagada de estrategias de marketing de persecución que solo agobian a los clientes. Además, representa una ventaja competitiva ante sus adversarios e incrementa las posibilidades de cerrar muchas más ventas y atraer nuevos distribuidores que quieran unirse al equipo de trabajo.

En este contexto, es posible construir una red de clientes y distribuidores utilizando estrategias de marketing de atracción para potenciar la venta de los productos, sin decir mentiras o estafar. Por este motivo, la misión de Digital Network PRO y de su CEO, Isaac Antonete, es cambiar los números de esta industria gracias al marketing digital y las redes sociales, profesionalizando la industria haciendo estrategias elegantes, que no se basen en vender a cualquier precio, sino en atraer a los prospectos que tienen un problema y el deseo ardiente de solucionarlo. Y, por supuesto, que los productos, servicios u oportunidades de negocio lo solucionen. Aquellos networkers que se encuentren en la búsqueda de hacer crecer su negocio más rápidamente y de una forma sana y sostenible, solo deben acceder a los canales de información de Digital Network PRO e Isaac Antonete para ver cómo podrían ayudarle.



