Todas las maquinarias para acuchillar parquet de la forma más eficiente y productiva posible se pueden encontrar en Alquileres MAJO

jueves, 25 de agosto de 2022, 16:47 h (CET)

Los suelos de parquet están siendo muy demandados en la actualidad.

La razón de ello es que la madera aporta calor al hogar, ayudando a crear un espacio confortable y acogedor a la vez. Sin embargo, además de elegir un suelo de calidad, es necesario cuidarlo de manera adecuada para conservar su aspecto.

Aun así, la madera tiende a deteriorarse con el paso del tiempo, presentando abrasiones o decoloración del barniz. En estos casos, en lugar de cambiar el suelo, es posible acuchillarlo para que recupere su estado anterior.

Si bien este proceso puede ser llevado a cabo por profesionales, el mantenimiento del parquet es una tarea sencilla, siempre y cuando se utilicen las herramientas adecuadas. En este sentido, Alquileres MAJO es un excelente aliado, debido a que ponen a disposición de los clientes todas las maquinarias necesarias para acuchillar parquet de la forma más eficiente y productiva posible.

Acuchillar el parquet gracias al alquiler de las herramientas adecuadas Alquileres MAJO ofrece a sus clientes el alquiler de las mejores máquinas para que la tarea de acuchillar parquet sea rápida y sencilla. Una de ellas es la acuchilladora de parquet, una excelente opción si se necesita renovar escaleras, lijar el parquet o, incluso, eliminar el óxido de algunas superficies. Esta herramienta de lijado es muy versátil y de fácil manejo, por lo que puede ser usada sin necesidad de experiencia. Gracias a su potente motor, permite trabajar en superficies planas, acanaladas o curvadas, lijando hasta el 95 % del suelo sin ninguna dificultad.

Al lijar las superficies se produce una gran cantidad de polvo. Para resolver este problema, la acuchilladora cuenta con un soporte antipolvo en el rodillo. Este es accionado mediante una palanca cuya empuñadura es cómoda y con buen agarre, de modo que la mano del operador no se canse y consiga realizar su trabajo con precisión y un óptimo control.

Otra herramienta para acuchillar parquet disponible en Alquileres MAJO es la orillera. Esta máquina es el complemento perfecto para la acuchilladora. Se emplea, principalmente, para lijar las áreas donde la otra no puede llegar, manteniendo una alta potencia a pesar de ser de menor tamaño.

Maquinas de calidad a un buen precio Alquileres MAJO es una empresa joven, pero dispone de un equipo humano con amplia experiencia y especialización en el alquiler de maquinarias. Estos ofrecen un asesoramiento técnico personalizado, que será un plus para tener éxito en la reforma, obra o trabajo a realizar.

Ponen en alquiler sus herramientas y maquinarias destinadas a casi todo tipo de trabajos de jardinería, limpieza y construcción y destacan por ofrecer productos de excelente calidad a un precio asequible, adaptándose a las necesidades y posibilidades del cliente.

Recurrir a Alquileres MAJO es una de las opciones más rentables para el alquiler de máquinas para acuchillar parquet. Sus herramientas permiten realizar el trabajo con garantías de eficacia, sin necesidad de desembolsar grandes cantidades de dinero.



