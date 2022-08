La importancia de cuidar de la piel, con Clínica Capilar Laura Agrelo Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de agosto de 2022, 16:17 h (CET)

Alrededor de 33.000 personas fallecen cada año a causa del melanoma de piel. Además, el número de pacientes con problemas dermatológicos va en aumento.

La principal razón de esto es la radiación del sol; sin embargo, otras condiciones ambientales como el viento, el frío o la contaminación también pueden generar daños. Por ello, los expertos recomiendan el uso del protector solar para mantener la piel sana. Asimismo, es necesario complementarlo con una hidratación frecuente y una alimentación equilibrada.

Una vez las personas presentan anomalías en la epidermis es recomendable acudir a centros dermatológicos como la Clínica Capilar Laura Agrelo. Los especialistas en la piel están capacitados para diagnosticar, prevenir o medicar cualquier condición antes de agravarse.

¿Por qué es importante mantener la piel sana? La piel es el órgano más grande del ser humano. Su función es proteger todo el cuerpo de daños físicos, condiciones ambientales e infecciones, mientras mantiene la temperatura corporal. Para poder lograrlo, requiere de vitaminas, nutrientes y una hidratación adecuada. Todo esto se puede obtener a través de un plan nutricional rico en vitaminas A, C, E, B2, B3 y ácidos grasos esenciales.

Por otro lado, el agua es un elemento fundamental. Se recomienda que una persona tome entre 1,5 y 2 litros de agua al día, ya que la deshidratación puede hacer que la piel se vuelva áspera y pierda su elasticidad. Si, además, no recibe los nutrientes y vitaminas antes mencionados, la piel puede ser propensa a sufrir de alergias, irritación e inflamación, entre otras condiciones.

Adicional a ser el órgano más grande, también es dinámico y puede renovarse cada 28 días aproximadamente. Sin embargo, puede tardar incluso más de un mes en curarse. Algunos de los cambios que puede presentar no solo se deben a su propia condición, sino al estado de salud interno del cuerpo. Es por esto que se le debe dar un cuidado especial y acudir a revisiones con regularidad.

¿Cuáles son las enfermedades más comunes de la piel y qué hacer ante ellas? La piel puede ser víctima de múltiples enfermedades que, por lo general, se deben a hábitos perjudiciales o factores genéticos. En este sentido, la afección más común es el acné, ya que la mayoría de las personas lo experimentan a lo largo de su vida. Aunque no suele ser un síntoma de gravedad, afecta a la seguridad de las personas y puede dejar marcas. Por su parte, la psoriasis también es común y se caracteriza por provocar manchas rojas en la piel y una sensación seca, agrietada o escamosa. Otras enfermedades dermatológicas pueden ser el vitiligo, el pie de atleta e, incluso, los melanomas.

Para mantener la piel sana es necesario acudir al dermatólogo. La Clínica Capilar Laura Agrelo es un centro formado por profesionales médicos que ofrecen sus servicios para tratar todo tipo de anomalías. Entre los distintos servicios que ofrece, los pacientes pueden optar por dermatología de urgencia, estudios especiales, tratamiento para manchas, eliminación de verrugas o tratamiento de lunares y acné. El diagnóstico a tiempo es clave para evitar consecuencias permanentes.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.