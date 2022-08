¿Cómo es un curso online de Naturopatía? por la Escuela Internacional Naturopatia

Cada persona al leer u oír curso online tiene imágenes concretas, sensaciones particulares y se dice a sí mismo diferentes cosas. Por eso, la Escuela Internacional Naturopatia quiere explicar cuál es su concepto de curso online, o, mejor dicho, cómo imparten sus cursos online de naturopatia.

Dos años de pandemia han sido más que suficientes para cambiar el enfoque de la enseñanza. Lo que antes se consideraba inadmisible ahora es ya una rutina en el mundo de la formación.

La Escuela Internacional Naturopatia lleva 21 años demostrando que la formación online de calidad es posible. Afirma que el profesorado debe estar formado y conformado con el ambiente digital, creer en la materia que imparte, dominarla y estar enamorado de su profesión. No todos los profesores pueden ser profesores online. Es preciso derrochar empatía, paciencia, amabilidad, generosidad, dominio digital y centrar esfuerzos y atención en el alumno.

Con frecuencia, se observa en las aulas al profesor especialmente centrado en lo que dice o hace más que en el efecto que produce. Pone el foco en sí mismo. En su capacidad, exactitud y pericia al explicar, y se olvida del impacto en el alumno. Se puede ser sabio, pero no servir para ser profesor, afirma EINATUROPATIA.

La experiencia de dos décadas en esta escuela hace cómoda y fructífera la formación de la naturopatia. Afirman que conocen todos los errores, déficits, recursos y fortalezas de la formación a distancia. Dicen haber conseguido mantener en sus clases el “calor digital” y crear ambiente de aula, feedback entre compañeros, y el encantamiento del alumno por la materia.

Diferentes cursos online Online significa en línea, es decir, desde la red, desde internet. Pero hay una acepción injustamente añadida a este calificativo de curso online y es el de vídeo-curso.

Para la Escuela Internacional Naturopatia sus cursos online son formaciones en directo a horas concretas, grupales, donde hay actividades y prácticas in situ, así como interacción profesor-alumno e interacción alumno-alumno. Además, se quedan grabadas para revisarlas si se quiere posteriormente.

Esa es la definición de curso online para EINATUROPATIA. Añaden que son conscientes de las dificultades que presentan sus alumnos al no poder dedicar al estudio todo el tiempo que quisieran. La mayoría son adultos con responsabilidades familiares, laborales, etc. por eso les dan la opción de entrar de forma gratuita a todos los grupos posteriores al suyo. Es imposible no aprender.

Además, afirman que no se debe despreciar la magia de las clases presenciales. Por esta razón, siempre están organizando seminarios en diferentes ciudades que aporten seguridad al alumno y que den cohesión a todos los miembros de la escuela. “Nos encanta reencontrarnos”, afirman.

Y les gusta presumir del grado de satisfacción que la mayoría de sus alumnos manifiesta.

¿Qué opiniones hay sobre los cursos? Entre las opiniones que los alumnos tienen sobre la escuela destaca la de Cristina HSM (Madrid), quien describe a la Escuela Internacional de Naturopatia como “Una escuela cercana, profesional y muy completa. Tengo el honor de completar mi formación en una escuela muy implicada con los alumnos, y sobre todo con mucha comunicación y atención a los alumnos. Un placer pertenecer a la escuela y sobre todo mi agradecimiento por lo que me aportáis”

Según UNDIQUS (Sevilla) “Todas las formaciones que ofrece la escuela son de una enorme calidad. Siempre están atentas a todo el mundo dando lo mejor de sí mismas. Es un placer estar en la escuela, cada día aprendo más y estoy más capacitada para mi futuro como naturópata. El último reto detox ha sido una pasada, muy currado y abierto para todo el mundo.”

A su vez, Mercedes Calado (Sevilla) destaca que “desde que empecé en la escuela hace dos años, he tenido la suerte de tener la mejor preparación y también gozar de vuestra gran profesionalidad. Gracias por vuestra dedicación y entrega. Estoy encantada de pertenecer a esta gran familia”. Finalmente, el naturópata egresado de la escuela, Giovanni Bressanutti expresa “estoy totalmente satisfecho con las enseñanzas de la escuela que me han cambiado la vida por completo, en más de 3 años de estudio me han permitido fundar mi clínica De Naturopatia llamada Vita Sana y así poder ayudar a más de mil personas que han llegado a consulta con diversos padecimientos, apoyar a mis compañeros Naturópatas egresados de la escuela con una plataforma virtual que les permite presentarse de forma profesional y ofrecer sus servicios creando así una comunidad enfocada en ayudar a personas a llevar una vida más saludable a través de la Naturopatia. Saludos desde Panamá”