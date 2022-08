Claves para presentar un proyecto a fondos europeos con un interim management Emprendedores de Hoy

Para acceder a fondos europeos, tanto las empresas, autónomos e incluso las administraciones públicas deben presentar un plan de trabajo acorde a los recursos que solicitan. En estos casos, un interim manageres una figura que ayuda a canalizar la toma de decisiones basada en los objetivos de la empresa.

Interim Manager Consulting es una compañía especializada en este tipo de asesoramiento, que explica la forma de obtener fondos e impulsar el crecimiento sostenible de la compañía.

Claves para acceder a fondos europeos La ayuda financiera que presentan los fondos europeos, tanto los Next Generation EU como los del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, son una alternativa que buscan las pymes para adquirir nuevas tecnologías y metodologías para potenciar su actividad en internet, ampliar su gestión al mercado internacional y mejorar el consumo energético en sus espacios. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) tiene diferentes accesos, pero previo a realizar una solicitud se debe plantear una estrategia para que el proyecto sea aprobado. La acción principal es establecer un modelo de negocio rentable en el que se destaque la oferta innovadora de la compañía, que presenta soluciones adecuadas a las problemáticas actuales y que requiere la inyección de capital para potenciar su crecimiento.

Todas las solicitudes de los fondos Next Generation están sujetas a los ministerios específicos, comunidades autónomas y los organismos públicos como los ayuntamientos. Es por ello que cada pyme debe analizar de manera individual cuáles son los requisitos que solicita la administración. Por su parte, los proyectos dirigidos al Marco Financiero Plurianual, deben presentarse en Bruselas y suelen requerir tener en el proyecto partners de un mínimo de tres paises europeos.

Plan de acción acorde a las necesidades Cuando una empresa no cuenta con la información o recursos que solicitan estos proyectos a financiar con fondos europeos, es muy importante contratar un interim manager, quien se adentra temporalmente en la dirección de la compañía para replantear los objetivos, revisar el plan de negocio, crear un plan de acción acorde a las necesidades y a los requerimientos del proyecto. Teniendo en cuenta que este cargo es de suma importancia, Interim Manager Consulting ofrece la posibilidad de contratar a un director ejecutivo con más de 25 años de experiencia, que se encargue de realizar un análisis profundo, formar a los empleados reforzando las áreas débiles, implementar aspectos para mejorar la gestión. Asimismo, también ofrece información adecuada para presentar un proyecto y obtener fondos europeos. Si bien, esta figura se puede implementar en cualquier tipo de administración, su labor se destaca en las pymes que no cuentan con la experiencia necesaria para hacer una solicitud.

Los fondos europeos son una posibilidad de crecimiento única, están dotados de 1,8 billones de euros para todos los paises miembros y que están al alcance de todas las pymes para generar un plan acorde que pueda transformar su modelo de negocio; Interim Manager Consulting ofrece una gran variedad de posibilidades para potenciar este crecimiento sostenible.



