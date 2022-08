La Clínica MG Dental & Estética Facial y la importancia de la ortodoncia Invisible

La ortodoncia es un tratamiento odontológico que trae importantes beneficios, siendo importante para cuestiones estéticas y para la salud dental de las personas. Dentro del mundo de la ortodoncia, una de las que ofrece mayores ventajas es la ortodoncia invisible con alineadores transparentes.

La Dra. Marta Gimenez, fundadora de Clínica MG Dental (@clinicamgdental) afirma que hoy en día, es la opción más elegida por las personas para diseñar su sonrisa perfecta, ya que es más cómoda, mucho más estética y el tiempo de tratamiento es menor. Clínica MG Dental & Estética Facial, ubicada en Les Franqueses del Vallès, es un centro odontológico caracterizado por la calidad de sus profesionales y de sus tratamientos, entre los que se incluye también la ortodoncia invisible Invisalign, de los que son pioneros en esta técnica y realizan todo tipo de casos, desde los más sencillos, a los más complejos.

¿Cómo de importante es la ortodoncia invisible? La tecnología Invisalign es un tratamiento moderno de ortodoncia invisible que consiste en alineadores transparentes que prácticamente no se notan en el día a día, pero que es capaz de ofrecer una variedad de beneficios muy importantes. La mayoría de ellos gira en torno a la salud dental y bucal, ya que trata fundamentalmente anomalías de la dentición y la boca como sistema, que pueden afectar la mandíbula, la mordida, la fonación e incluso la cara. Además de eso, su uso es importante porque garantiza una sonrisa perfecta, entendiéndola como un ensamble armonioso de las piezas dentales y favoreciendo el desarrollo de una forma normal de los maxilares, afirma la Dra. Marta Gimenez (@martaagimenez).

La ortodoncia invisible Invisalign resulta ideal porque se trata de una ortodoncia que no se ve, mucho más cómoda que no solo ayuda a tratar problemas de mordida, masticación, progantismo, etc., sino que también puede ayudar a prevenir la aparición de múltiples anomalías.

Beneficios de utilizar ortodoncia invisible Principalmente, se destaca el hecho de que prácticamente pasa desapercibida, ya que se lleva a cabo a través de alineadores transparentes hechos a medida. Su uso garantiza resultados en menos tiempo que la ortodoncia tradicional, asegurando dientes rectos y alineados, una mordida saludable y evitando problemas futuros de la dentadura y la mandíbula. Otra de sus ventajas es que permiten al paciente comer con normalidad, ya que las férulas alineadoras son removibles y se pueden retirar sin problemas a la hora de comer. Esta misma característica también permite una mejor higiene bucal, facilitando la tarea de lavar los dientes. Por otro lado, una de las ventajas que más llama la atención de quienes necesitan una ortodoncia, es que dado que los alineadores están elaborados a partir de poliuretano, las molestias en la boca se reducen considerablemente al usarlas, algo de lo que la mayoría de los pacientes se queja al utilizar los brackets convencionales porque producen rozaduras y aftas.

En Clínica MG Dental (@clinicamgdental) se lleva a cabo este tratamiento de la mano de odontólogos especialistas, con mucha experiencia y apegados a los protocolos de actuación establecidos por la Sociedad Española de Ortodoncia, lo que garantiza un procedimiento seguro, así como también resultados fiables.