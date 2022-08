Los beneficios de los absorbentes para la eliminación del CO2, por Bionatur Medio Ambiente Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de agosto de 2022, 13:52 h (CET)

Una de las principales causas del calentamiento global es la abundancia de emisiones de CO₂, un gas compuesto por oxígeno y carbono en la atmósfera. Este, por lo tanto, se establece como uno de los principales problemas a nivel global.

Actualmente, distintas industrias están intentando un proceso de reconversión, alentado por los gobiernos para disminuir o tratar estas emisiones.

En este contexto, la empresa Bionatur Medio Ambiente se ha posicionado como una referencia en Europa en la fabricación de absorbentes para la eliminación del CO₂ y otros gases contaminantes.

Esta firma cuenta con un laboratorio propio en el que fabrica productos como filtros, absorbentes y catalizadores, gracias al desarrollo de una tecnología patentada que cuenta con una gran capacidad para disponer la eliminación de gases contaminantes.

Nueva fórmula para la eliminación del CO₂ de las emisiones a la atmósfera En su propio laboratorio, Bionatur Medio Ambiente ha diseñado una nueva fórmula de absorbentes para eliminar el CO₂ de las emisiones industriales. Esta solución resulta efectiva para industrias automotrices, químicas, farmacéuticas, centrales térmicas y plantas de biogas, entre otras.

Además, es económica, ya que no requiere de inversión. Los productos de Bionatur Medio Ambiente se alquilan y el contrato del servicio incluye todos los equipos, procesos y trámites necesarios. Esta empresa también se encarga de la puesta en marcha, el seguimiento y el mantenimiento.

Los planes de Bionatur Medio Ambiente para la eliminación de CO₂ no tienen obligación de permanencia y ya han sido avalados por más de 100 instalaciones en distintas partes del mundo. Asimismo, estas soluciones no requieren del consumo de gas, agua o electricidad.

Esta empresa también brinda asesoramiento medioambiental gratuito a sus clientes y cuenta con un servicio de mediciones para determinar las características de las emisiones. A su vez, el servicio puede implementarse con rapidez, en un tiempo de entre 2 y 3 semanas.

Bionatur Medio Ambiente también se encarga de la gestión de los residuos Esta empresa dispone de una licencia de valorización de residuos que le permite llevar adelante la gestión de los mismos de manera íntegra, sin que el cliente tenga que preocuparse por nada. En este sentido, el operativo de vaciado de los filtros se realiza en las instalaciones de Bionatur Medio Ambiente y no en la planta de quien contrata el servicio.

De esta manera, el personal del cliente no tiene ningún tipo de contacto con el material contaminado. Los residuos son procesados por Bionatur Medio Ambiente y algunos se destinan a la incineración, para valorizarlos de forma energética, mientras que otros, son emplazados en los vertederos correspondientes.

A través de Bionatur Medio Ambiente es posible acceder a absorbentes para la eliminación del CO₂ de última generación, y a un servicio integral de gestión de residuos que resulta asequible y efectivo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.