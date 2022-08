Sistema de ósmosis directa de Family Plus, la solución definitiva para el problema de deshidratación del día a día Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de agosto de 2022, 13:36 h (CET)

Una correcta hidratación es fundamental para todos los seres humanos, siendo crucial para el óptimo funcionamiento del organismo y esencialmente para la supervivencia. El líquido hidratante por excelencia es el agua, la cual afortunadamente se encuentra disponible prácticamente en todo el mundo.

No obstante, se ha afirmado que la mayor parte de la población mundial padece cierto grado de deshidratación en algún momento de su día a día, aun cuando tienen disponible agua para su consumo.

Empresas especializadas en filtrado de agua como Family Plus, con más de 20 años de trayectoria en el sector, es una de las que han alertado sobre esta problemática.

Un problema mundial al que poco se ha prestado atención La mayoría de las personas en el mundo tienen acceso a agua potable, teniendo al alcance de su mano suficiente de este recurso para mantenerse hidratados. A pesar de ello, y por mucho que cueste creerlo, se ha demostrado que gran parte de la población mundial tiende a deshidratarse en algún momento todos los días por no tomar suficiente cantidad de agua.

Lo grave de la situación es que la deshidratación, por leve que esta sea, puede generar posteriormente consecuencias que pueden afectar a la salud. De hecho, la falta de suficiente agua en el organismo puede afectar de manera progresiva no solamente a funciones físicas importantes del organismo, sino también a la función cognitiva.

La firma Family Plus ofrece algunos consejos que pueden ayudar a evitar estos episodios de deshidratación, como, por ejemplo, tener siempre agua potable a mano, beber un vaso de agua al despertarse y al acostarse, establecer alarmas y beber un vaso de agua antes de cada comida. Asimismo, sus dispositivos de ósmosis de flujo directo son ideales para garantizar agua pura y saludable para beber en todo momento.

Características de uno de los sistemas de ósmosis directa más pequeños del mundo El dispositivo Osmosis Inversa Flujo Directo Family Plus Direct es reconocido en el mercado por ser uno de los sistemas de purificación de agua más pequeños del mercado. Está creado con una tecnología de ósmosis directa patentada llamada Plus Direct®, que se instala muy fácilmente debajo del fregadero sin mayores complicaciones.

Su poderoso sistema es capaz de filtrar todas las impurezas del agua y garantizar un agua totalmente pura y provista de minerales beneficiosos para la salud. Con este dispositivo, cualquier familia podrá disponer fácilmente de un agua de calidad todos los días, durante todo el año, lista para beber y garantizar una hidratación óptima. Además, evitará tener que comprar agua embotellada, que no solo representa un importante gasto anual, sino que además es uno de los principales productos contaminantes de la actualidad.

En conclusión, garantizar una correcta hidratación diaria es fundamental para mantener una buena salud. En este sentido, el sistema de ósmosis directa de Family Plus puede ser el aliado ideal para tener agua pura y de calidad a mano en todo momento.



