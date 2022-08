Made in Málaga, el apoyo a emprendedores a través de un marketplace Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de agosto de 2022, 13:14 h (CET)

Las tecnologías digitales tienen un papel altamente relevante para el comercio en la actualidad.

Son cada vez más los usuarios que recurren a espacios, portales y plataformas en la web como los marketplace para buscar y adquirir los productos de su interés.

Varios comerciantes buscan espacios en estas plataformas, ante esta situación, para mejorar su alcance hacia los usuarios digitales. En la ciudad de Málaga, una de las opciones más interesantes para ello es Made in Málaga, una organización que reúne y conecta a las empresas de la ciudad en su marketplace.

Un marketplace dinámico que recoge lo mejor de los comercios de Málaga Made in Málaga es un centro de negocios online, diseñado para ayudar a los comercios, servicios y emprendimientos en esta ciudad a integrarse en esfuerzos conjuntos, a través de las tecnologías digitales, para promocionar sus actividades y mejorar sus posibilidades de éxito. Uno de estos espacios de convergencia es la sección de marketplace de la plataforma, donde se pueden encontrar productos destacados y en oferta, como punto de apertura para un amplio catálogo de bienes y servicios.

El arte y la artesanía es una de las secciones destacadas en este espacio digital, cuyas colecciones más novedosas ocupan posiciones de portada en esta zona de la plataforma. Las secciones de este marketplace, por su parte, abarcan todo tipo de productos, como moda, deportes, tecnología, joyería, accesorios, restauración, entre otros. Además, para los habitantes de esta ciudad, es una excelente opción para contactar con servicios profesionales de alto nivel en diversas áreas, como diseño gráfico y multimedia, asistencia jurídica, inmobiliaria internacional, asesores informáticos, marketing digital, comunicación publicitaria y varios otros ejemplos que completan una extensa lista comercial.

Las ventajas de formar parte de una marca con reconocimiento internacional Pertenecer a Made in Málaga no solo representa formar parte de su plataforma digital, sino de toda una marca que refleja distinción y pertenencia a la identidad y valores de esta ciudad. Los atractivos de Málaga como destino destacan cada vez más ante el público mundial, y este proyecto busca aprovechar ese auge que tiene la ciudad para crear una marca, con la cual identificar a todos esos empresarios, profesionales y emprendimientos que forman parte de su red.

Esta marca se lleva como un distintivo con el Sello de Prestigio y Pertenencia Made in Málaga, un reconocimiento que destaca no solo la calidad de los emprendimientos que lo portan, sino también su convergencia hacia los valores, principios, cultura e identidad que caracterizan a esta ciudad.

Gracias a los esfuerzos de Made in Málaga, este distintivo, y la marca hacia la que hace referencia, gana cada vez más reconocimiento a nivel internacional, lo que se traduce en una visibilidad y promoción más amplia para los miembros de esta red, quienes, bajo la identidad que recoge esta iniciativa, aparecen cada vez más en el panorama de difusión global que configuran, hoy en día, los medios digitales.



