Los profesionales IT pueden olvidarse de las plataformas laborales gracias a Opground

jueves, 25 de agosto de 2022, 12:46 h (CET)

El mundo está en permanente cambio y las personas deben adaptarse a las condiciones para poder crecer en todos los sentidos. En el plano de las búsquedas laborales, las formas para encontrar un empleo y postularse al mismo han ido cambiando a través del tiempo, aunque no lo suficiente.

No obstante, si bien las plataformas tradicionales siguen vigentes, las nuevas tecnologías dan lugar a otra metodología para conectar empresas con profesionales IT.

Esta es la filosofía de Opground, un sistema basado en Inteligencia Artificial para la búsqueda automática de oportunidades laborales para profesionales del sector tech. Una metodología moderna e innovadora que, eliminando los currículums, modifica el esquema tradicional de buscar, aplicar y realizar las clásicas primeras entrevistas.

Una única entrevista para encontrar el trabajo deseado El cambio de paradigma que propone Opground es innovador para quienes buscan un crecimiento profesional en el mercado laboral tech. Este se basa en un chatbot que realiza una única entrevista a los profesionales para que, creando una identidad virtual profesional para cada uno, la tecnología pueda empezar a buscar y gestionar las vacantes que más se ajustan a cada persona sin que estas tengan que hacer nada más.

El sistema ofrece un importante ahorro de tiempo para las personas, en comparación con los procesos tradicionales que se efectúan por las webs de empleo. Estos pueden llevar un largo período de tiempo, con primeras entrevistas para cada posición, por lo cual la inversión de tiempo y esfuerzo puede ser excesiva y, en muchos casos, frustrante.

Con Opground, una única entrevista virtual con su chatbot equivale a ser entrevistado por más de 400 empresas, por ahora. Esto es posible gracias a un replicador de entrevistas creado por la startup que tiene por objetivo conectar los datos extraídos de las entrevistas con lo que buscan las empresas para que el sistema pueda aplicar a las oportunidades de manera automática.

El proceso responde a las demandas actuales tanto de los profesionales como de los reclutadores. Para los primeros, evita la búsqueda y gestión permanente de vacantes y, para los segundos, estos pueden conectar con el talento más adecuado en menos de cinco minutos.

Propuestas de empleo directas y personalizadas para cada perfil El mecanismo de Opground se asemeja al que suelen efectuar los reclutadores cuando buscan cubrir una vacante determinada. En este caso particular, las empresas obtienen una lista de las personas más adecuadas para la posición en minutos y seleccionan los perfiles según las entrevistas anonimizadas. A partir de aquí, pueden comunicarse con los profesionales que consideran que ya superaron esta primera etapa.

Además de recibir propuestas personalizadas, los expertos en áreas laborales tech también pueden acceder a Opi The Coach, la funcionalidad de la plataforma que ofrece un asesoramiento profesional personalizado. El registro en la plataforma es gratuito y se puede completar con el perfil de LinkedIn.

Por su parte, las empresas también pueden ingresar al sistema para subir sus vacantes. Estas mismas pueden ahorrar hasta un 80 % del tiempo medio que se suele dedicar en las contrataciones, así como disfrutar de Opi The Coach y también recibir asesoramiento personalizado para posicionarse en el mercado y alinearse con el talento tecnológico.

Opground es la alternativa ideal a los portales de empleo para los distintos perfiles profesionales tech. La propuesta tiene los mismos objetivos que sus similares, pero se diferencia porque su modalidad es totalmente automatizada.



