‘Flor de Mayo’ presenta el ‘kit básico’ de recuperación tras el verano

jueves, 25 de agosto de 2022, 14:08 h (CET) Objetivo: Mantener toda la frescura del verano para el inminente inicio de septiembre Con la inminente entrada en el mes de septiembre y la vuelta a los horarios laborales del otoño, Flor de Mayoagiliza las rutinas de cuidado con un ‘kit básico’ de recuperación para conseguir mantener en el tiempo toda la frescura del verano. Productos pensados y enfocados, tanto para el rostro, como para el resto del cuerpo. Este ‘kit básico’ consiste en leche limpiadora, tónico, sérum y aceite de argán.

En este sentido, la gama Flor de Mayo UP es una colección de cosméticos exclusivos, de alta calidad y que marcan la diferencia. Formulados de manera inteligente para garantizar resultados visibles, instantáneos y duraderos.

La Leche Limpiadora Facial Hidratante Clean O'Clockestá compuesta por ácido hialurónico, ceramidas, camomila ecológica y extracto de almendras dulces. El ácido hialurónico repara la piel dañada y también evita la pérdida de agua, actuando desde las capas más internas de la epidermis. Mientras que las ceramidas son las encargadas de hidratar la piel seca y dañada. Esta conjunción restablece el nivel de humedad y de hidratación.

El Tónico Hidratante Floral Clean O'Clock resulta esencial para disfrutar de una piel limpia a la vez que bien nutrida, ya que ayuda a retirar del todo las impurezas e hidrata en profundidad. En su formulación, destaca la vitamina B5, cuya función es proteger a las células de los posibles daños. Mientras que Oh! My Match Sérum Facial Hidratante e Iluminador da luminosidad instantánea desde la primera aplicación. Además, garantiza una mayor hidratación y nutrición de la piel, así como una mayor suavidad y tersura desde la primera aplicación.

Por su parte, el Aceite de Argán es un ‘plus’ irrenunciable en el ‘Kit básico’ para combatir los efectos en piel y cabello, tras tanta exposición al sol y al agua de mar y de piscina. Se puede emplear solo o combinándolo con el gel, la crema o el champú para potenciar la hidratación. El aceite puro de argán sobresale por ser un hidratante natural, gracias a su alto contenido en ácidos grasos. Sin olvidar, el exfoliante de argán y coco para exfoliar y eliminar las pieles muertas.

