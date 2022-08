MABOSALUD explica las causas y solución a la artrosis prematura Comunicae

jueves, 25 de agosto de 2022, 13:20 h (CET) La artrosis es la enfermedad degenerativa más común en España. Es una patología reumática que lesiona el cartílago articular, lo que produce dolor, rigidez e incapacidad funcional. Suele localizarse en las cervicales, lumbares, rodillas o cadera. Esta enfermedad se ha asociado siempre a personas de avanzada edad, aunque cada vez la padece más gente joven. MABOSALUD, la línea de complementos alimenticios de MABOFARMA, el laboratorio referente en el mercado español, explica todo sobre la artrosis prematura A continuación, MABOsalud explica algunas de las razones de su aparición:

Genética. Es un factor determinante, si en la familia existen antecedentes, se puede padecer artrosis prematura.

Exceso de ejercicio o mal ejecutado. Una mala técnica deportiva o no utilizar el calzado adecuado, aumenta el riesgo de sufrir artrosis, principalmente en la rodilla y en la cadera.

Sobrepeso: el enemigo de la artrosis. Un exceso de peso implica una presión extra en las articulaciones y el cartílago que provoca un mayor desgaste. Además, las personas con más grasa corporal pueden tener elevados niveles en sangre de moléculas que causan inflamación en las articulaciones, aumentando el riesgo de sufrir esta enfermedad.

Repetir movimientos. Hay actividades que hacen que algunas articulaciones reciban microtraumatismos de repetición, desgastando el cartílago antes de tiempo.

Mala alimentación. Hay que evitarlas grasas saturadas (derivadas de mantequilla, manteca y carnes), grasas trans (presentes en algunas comidas rápidas, productos procesados y fast food) y azúcar, que se asocia a sustancias químicas que inducen la inflamación.

¿Cómo evitar la artrosis prematura?

Mantenerse activo. Al menos media hora de ejercicio diario de bajo impacto resulta positivo para proteger las articulaciones, las actividades físicas en grupo varias veces a la semana también son una buena opción.

No esperar a estar lesionado para ir al fisioterapeuta o médico. Lo mejor es darle un enfoque preventivo en el que mediante una valoración postural y biomecánica se pueda prever qué lesiones existen y qué hay que hacer para evitarlas.

Dormir bien. Adoptar una buena higiene postural las 8 horas de sueño recomendadas, es algo fundamental. También se recomienda utilizar un buen colchón.

Buena alimentación. Se deben introducir en la dieta alimentos con propiedades beneficiosas para las articulaciones: de origen natural y vegetal, ricos en vitamina C, proteínas, magnesio, Omega-3, etc.

Suplementación. Existen complementos alimenticios específicos que ayudan a disminuir la inflamacióny como consecuencia el dolor, además delubricar la articulación y mantenerla en buen estado.

MABOflex advanced es un complemento alimenticio con colágeno hidrolizado bioasimilable, ácido hialurónico, magnesio y vitaminas B1, B2, B6 y C., y que además incorpora en su fórmula glucosamina, condroitin sulfato, silicio y Boswellia Serrata, componentes sinérgicos para una eficaz recuperación de la fatiga muscular y articular.

*De venta exclusiva en farmacias.

Acerca de MABOSALUD

MABOSALUD es la línea de complementos alimenticios y cosmética de recomendación farmacéutica de MABO-FARMA, el laboratorio farmacéutico español referente en el mercado, desde hace más de 26 años.

Debido a su experiencia como laboratorio farmacéutico de medicamentos genéricos, MABOSALUD ofrece una exclusiva selección de productos absolutamente diferenciadores, con formulaciones optimizadas, muy avanzadas y los más altos porcentajes de principios activos vegetales, para que aporten la dosis terapéutica efectiva.

mabosalud.com

Seguir en:

@mabosalud

MABOsalud

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.