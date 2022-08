Old School ft New School Tour 2022, la gira que muchos esperan Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de agosto de 2022, 11:25 h (CET)

Papo El Maxx y Berto Trebol Clan representan estilos diferentes dentro del reguetón. Muchos seguidores del género se sienten identificados con uno o con el otro y desde hace mucho la audiencia ha querido verlos compartiendo escenario.

Llega el momento esperado, el Tour 2022 “Old School Ft New School” acerca a estos dos talentos y los coloca frente a frente en tarima. Además, con un artista invitado muy reconocido.

Old School Ft New School El concepto de la gira es colocar en escenario a dos estilos distintos dentro del mismo género.

Por un lado, Berto Trébol Clan, representante de la vieja escuela… un artista que trae canciones que forman parte del recuerdo de una generación que creció escuchando los inicios del reguetón, compartiendo tarima y producciones como Luny Tunes, Alexis y Fido, Hector “El Father” Tito El Bambino y Don Omar.

Por otra parte, Papo El Maxx coloca sobre la mesa el nuevo estilo del género más atrevido y audaz y con una audiencia sólida. Esta audacia es lo que le ha permitido conquistar escenarios en colaboración con productores y artistas de talla internacional. En la actualidad, se proyecta como uno de los más exitosos exponentes del género, innovando y estableciendo su estilo con pasos firmes.

Su carrera no para de crecer. Desde sus inicios ha venido trabajando en colaboración con figuras internacionales como, Yelsid, Tony Lenta, El Polakan, Nova La Amenaza, El Fother y actualmente en su más reciente producción con Pacho El Altifeka.

Esta mezcla de estilos es lo que hace más atractivo cada concierto del “Old School Ft New School” Tour 2022.

Ambos artistas se sienten complacidos de poder compartir escenario y de dar lo mejor de su talento en busca de la satisfacción del público.

En esta gira no podía faltar la participación y asesoría de Jony Lams, productor de incalculable talento y amplia experiencia, encargado de dar forma a los éxitos que sonarán en los escenarios europeos.

El invitado de lujo Jony Lams, Papo El Maxx y Berto Trebol Clan han apostado por dar siempre lo mejor, y para ello han decidido trabajar junto a Pastor Karma, no solo en el contexto de la gira sino también en el lanzamiento en Europa de la canción Pervertida.

Es por ello que la gira Old School Ft New School se ve engalanada por la presencia de Pastor Karma, quién acompañará al elenco en cada escenario europeo.

Más sorpresas Los éxitos de Berto Trebol Clan no dejan de llegar, y es que este 1 de septiembre el artista recibe el galardón del Disco de Oro por parte de la directiva de los Premios Golden Mic Music Awards 2022.

Además de este galardón, el artista será homenajeado por su destacada trayectoria y por los aportes que ha hecho a la música contemporánea. Europa lo espera con su nuevo éxito Pervertida y Dilo Records lo hace posible en exclusiva. Todo esto forma parte de un trabajo minucioso que Dilo Records y los artistas llevan a cabo para ofrecer el mejor espectáculo al público europeo.

