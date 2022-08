Olimed presenta el protocolo para regenerar la piel después de vacaciones Comunicae

jueves, 25 de agosto de 2022, 10:56 h (CET) El verano está llegando a su fin y toca hacer una "puesta a punto" para empezar septiembre renovados. La piel grita SOS tras estos meses en los que ha estado tan expuesta a factores como la arena, la brisa, el cloro, la sal marina y, especialmente, los rayos solares. Por eso, Olimed, la marca de alta cosmética natural 100%, vegana y cruelty free, presenta un plan de recuperación para una piel renovada, luminosa y más joven Examinar lunares y manchas: tras el verano se debe revisar bien la presencia de manchas que puedan hacer sospechar alguna lesión, así como el tamaño y forma de los lunares que ya existían y de los nuevos. Los lunares son tumores benignos pigmentados que pueden ser factores de riesgo de cáncer de piel.

Exfoliar la piel: otro consejo después del verano es realizar una exfoliación de la piel con el fin de eliminar las células muertas y hacer que la dermis se renueve. Los expertos recomiendan no realizarla muy a menudo, ya que puede secar demasiado la piel. Lo perfecto es una vez por semana.

Continuar usando cremas con factor de protección solar: lo que mucha gente desconoce es que la piel ha de estar protegida de los rayos del sol durante los 12 meses del año, no sólo en verano.

Hidratar mucho la piel: en verano, las ganas de lucir un moreno bonito hacen que se pasen muchas horas al sol. Pero se debe tener cuidado con esto, ya que el sol hace que la piel envejezca más rápido.. Por ello es tan importante hidratarse después del verano, para evitar los efectos nocivos de las largas exposiciones solares.

Cuidado con pies y manos: las sandalias planas, bailarinas, caminar sobre las rocas de la playa descalzo… Seguramente alguno de estos gestos haya creado alguna dureza en tus pies. Por eso, los expertos recomiendan prestar atención a estas zonas e hidratarlas en profundidad con una hidratante intensiva.

Llevar una dieta rica en antioxidantes: son los encargados de neutralizar el efecto oxidante que los radicales libres generan en las células. Los antioxidantes son tres: la vitamina A, presente en verduras de color amarillo y naranja (zanahorias) y en hojas, como las espinacas; la vitamina C, presente en frutas cítricas y la vitamina E, que se puede encontrar en los frutos secos o en aceites de origen vegetal.

A continuación, Olimed presenta sus mejores productos para regenerar la piel tras el verano:

SERUM DE ACEITE REGENERADOR DE NOCHE. FÓRMULA ENRIQUECIDA

Fórmula intensa para pieles con necesidades extra de nutrición. Restablece la luminosidad, textura y vitalidad del cutis. Revierte y previene los signos del envejecimiento. Su aplicación nocturna ayudará a que el rostro despierte descansado y más radiante y luminoso.

PVP 35 euros

SÉRUM REPARADOR OJOS Y LÍNEAS DE EXPRESIÓN ÁCIDO HIALURÓNICO

Desarrollado con un alto porcentaje de ácido hialurónico tanto de alto como de bajo peso molecular e hidrolatos de rosa damascena y aciano que relajan, refrescan y desinflaman las zonas a tratar, así como aloe vera y extractos que favorecen la microcirculación a la vez que hidratan y dejan la piel más tersa.

PVP 31.50 euros

CREMA HIDRATANTE REGENERADORA

Crema hidratante diaria para pieles secas. Devuelve elasticidad y luminosidad a la piel. Esta fantástica emulsión antiedad previene la deshidratación y sequedad para favorecer que el cutis esté radiante, terso e intensamente nutrido.

PVP 20,93 euros

LIP BALM by Olimed

Este bálsamo labial ofrece una intensa protección a los labios secos y agrietados por la acción del sol, el uso constante de pintalabios… una mejora visible e inmediata y proporciona un efecto antiarrugas para el contorno al restaurar las membranas celulares de la fina piel de los labios y la pérdida de lípidos, evitando la pérdida de volumen.

PVP 7euros

Acerca de Olimed

Olimed se gestó en un entorno privilegiado, uno de los parques naturales más grandes de Europa (CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS). Naturaleza que alberga un estilo de vida saludable que ha inspirado el nacimiento de una línea de alta cosmética natural respetuosa con el medio ambiente.

Su larga tradición en la elaboración del Aceite de Oliva Virgen como empresa familiar desde hace varias generaciones, así como su interés constante en abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con este producto y sus componentes, despertó hace algunos años un interés especial por diversificar su uso como cosmético.

Los procesos de investigación, creación y producción de la marca se basan en 3 pilares fundamentales:

-Uso de principios activos de probada eficacia

-Máxima absorción y sinergia con el cuerpo, libres de tóxicos e ingredientes alterados genéticamente

-Se respeta al medioambiente

olimedcosmetics.com

