La rutina de dos pasos para lograr un contorno de ojos perfecto

Congestión, inflamación, ojera oscura, etc. es difícil cubrir todo en un único paso. Medik8, Omorovicza y Perricone comparten los productos necesarios para una mirada joven y descansada Es bien sabido que, a la hora de hacer la rutina facial, los pasos son fundamentales. Ya es más que habitual ver procesos que incluyen tónicos, sueros (incluso más de uno), cremas, mascarillas, etc. Sin embargo, cuando se entra en el terreno del contorno de los ojos, este suele ser un gran olvidado. "Es cierto que los productos para contorno de ojos no son los más imprescindibles cuando no es un área que nos preocupe especialmente, pero si esta región es una preocupación actual o futura, es esencial tratarlo con productos específicos para acabar con la congestión, las líneas de expresión o el efecto panda tan indeseado, así como prevenir que el paso de los años fatigue la mirada", comenta Estefanía Nieto, directora de educación de Omorovicza.



De esta manera, si esta zona es algo que preocupa o si se quiere prevenir efectos de la edad que aún no sean demasiado palpables, deberá tratarse con productos específicos. "Esto es súper importante, ya que los tratamientos de contorno llevan una formulación muy concreta que atiende a las necesidades un tanto particulares de esta zona: piel más fina, un nivel de pH diferente, etc. Usar productos no específicos no suele aportar los mismos beneficios y, a veces, incluso ninguno", comenta desde la firma Perricone MD su directora de formación, Raquel González.

LO NUEVO: Una rutina de dos pasos con suero y crema

Así es el Eye Overlap. En este sentido, el mercado de los cosméticos ofrece cada vez más soluciones para tratar de manera específica la zona. "Actualmente, existen para contorno de ojos sueros y cremas que podemos aplicar en el mismo orden que como hacemos con el resto del rostro. Primero podemos aplicar un suero para tratar preocupaciones más específicas y, por otro lado, luego concluimos con una crema que cubra otras necesidades y selle la hidratación en la zona", añade la experta de Perricone MD.



¿Es esencial aplicar dos productos y en este orden? "Será importante cuando queramos tratar preocupaciones muy concretas. La zona del contorno tiene muchas particularidades y suele ser una gran olvidada, pero en el fondo es fundamental tratarla para asegurar una mirada joven y descansada, algo que marca profundamente el gesto del rostro. Una rutina de más de un paso podrá beneficiar en esta zona profundamente, ayudando a ver más resultados y de una forma mucho más rápida", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma británica Medik8.

Sueros para el contorno de ojos

Para la fase primera del Ye Overlap, r-Retinoate Day & Night Eye Serum de Medik8 es una grandísima opción. Es un suero de contorno de ojos de altísimo rendimiento. En su fórmula destaca el retinil retinoato, un principio famoso por atenuar drásticamente líneas de expresión y arrugas. Familiar del retinol, este se puede usar de día y de noche, al contrario que sus primos, y tiene un nivel de potencia hasta 8 veces mayor que el retinol tradicional. Su textura ligera permitirá luego aplicar una crema posterior. (122€ en Medik8.es)



Growth Factor Firming & Lifting Eye Serum de Perricone MD ayuda a conseguir un efecto lifting sin cirugía en el contorno de los ojos, perfecto para las odiadas patas de gallo. Destaca por principios activos como el factor de crecimiento a partir de poliaminas, un profundo regenerador de la piel. Además, incluye DMAE, un potente tensor para asegurar ese acabado terso y, por último, cuenta con niacinamida, que podrá calmar el área después de haber lavado el rostro. (77,25€ en Perriconemd.es)

Dos cremas que encantan

Para la segunda fase, como crema de contorno, hay dos que suelen recibir súper buenas recomendaciones. Por un lado, Reviving Eye Cream de Omorovicza, trata la hinchazón y difumina las ojeras oscuras y líneas. Se absorbe ultra rápido y deja la piel con una grata sensación de suavidad, aportando hidratación. Alivia el contorno con principios como el la Vitamina K, la árnica y el extracto de pepino. Juntos, refrescan, suavizan, y desinflaman. (109€ en Purenichelab.com).

Y repiten con otra de las marcas, pero es que este contorno fascina a todo aquel que lo prueba. ¿Por qué? Esto se debe a que, además de tratar, permite ahorrar en algún que otro producto de maquillaje. Se trata de Medik8 Illuminating Eye Balm (48€ en Medik8.es). Es un bálsamo que ilumina e hidrata al instante a la vez que minimiza la apariencia de hinchazón y ojeras oscuras trabajando, entre otros, con extractos naturales relajantes. Como diferenciación, cuenta con pigmentos minerales que reflejan la luz , creando un efecto iluminador de última tendencia y haciendo que la ojera quede disimulada.