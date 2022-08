Afran, equilibrio emocional sin medicamentos de la mano de Narval Pharma Emprendedores de Hoy

Los ideales de progreso sobre los que se construyeron las bases del mundo moderno y posmoderno, modelaron un estilo de vida acelerado que ha afectado las condiciones de vida de las personas a tal punto que su emocionalidad se ha visto seriamente afectada.

Esta situación permite que día a día aumente el número de personas que se sienten agobiadas por aquellas emociones que no logran controlar, incrementando la cantidad de pacientes con padecimientos de salud mental crónicos. Con el objetivo de ofrecer a las personas una alternativa para gestionar sus emociones, el laboratorio farmacológico Narval Pharma diseñó una fórmula a base de azafrán conocida como Afran, con la cual lograr un equilibrio emocional sin utilizar medicamentos con compuestos químicos.

Beneficios del azafrán para la salud emocional El azafrán está compuesto por moléculas de Safranal, las cuales regulan el sistema nervioso y disminuyen el cansancio o la fatiga. Además, también contiene magnesio y vitamina B6 que contribuyen a la mejora de las funciones psicológicas básicas y a la generación de serotonina. Todo este proceso en conjunto ayuda a mantener equilibrados los cambios de humor, en especial, si se está experimentando una situación emocionalmente compleja.

El safranal también aumenta los niveles de libido y mantiene el bienestar durante el ciclo menstrual, disminuyendo los síntomas recurrentes al finalizar el ciclo. El Afran también ayuda a aumentar el volumen del esperma y mejorar la salud sexual y reproductiva de las personas. Narval Pharma sugiere consumir entre uno o dos comprimidos diarios y le recuerda a sus usuarios complementar sus propiedades con una dieta variada y balanceada.

Más de dos décadas en la investigación de componentes naturales Los más de 20 años de experiencia con los que cuenta esta compañía le han permitido catapultarse como una de las empresas más reconocidas en el sector médico y farmacéutico. Desde su creación, se ha preocupado por estudiar los compuestos naturales presentes en el campo, de tal manera que no tenga que utilizar químicos para la elaboración de sus suplementos. Todo este proceso le ha permitido a esta empresa reconocer las propiedades de los productos que ofrece la tierra y solucionar anomalías metabólicas sin recurrir a medicamentos que afecten la salud de las personas.

Por estos motivos, Narval Pharma invita a todos los interesados en complementar sus tratamientos para el estrés con un suplemento dietario que no afecte su salud física a que adquieran los comprimidos de Afran y aprovechen los beneficios de regular su salud emocional.



