Beneficios de contar con la asesoría de abogados especialistas en derecho laboral, por Prestige Asociados

jueves, 25 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Los servicios de derecho laboral no solamente incluyen la resolución de inconvenientes entre trabajadores y directivos, sino que también se concentran en el cumplimiento de las funciones laborales dentro de los márgenes de la ley.

Para firmas de abogados laboristas como Prestige Asociados, contar con el respaldo de un profesional especializado le ahorra a empresas y trabajadores inconvenientes que resultan en procesos judiciales mucho más complejos.

Las funciones de un abogado laborista Un abogado laborista está capacitado para asesorar en diversas materias legales a trabajadores particulares y empresas. Este abogado es el encargado de defender los intereses de su apoderado, sobre todo si ha sido víctima de algún despido injustificado, ha debido soportar tratos inhumanos en su lugar de trabajo, o bien ha soportado cargas laborales que no se ajustan a las estipuladas por la ley.

Asimismo, puede fungir como representante de víctimas de acoso sexual o laboral, abuso de poder, conductas discriminatorias, etc.

Para los empresarios, contar con un abogado experto en derecho laboral también representa una ventaja, ya que les permite entender las leyes sobre las cuales funciona su compañía y de esta manera tomar decisiones dentro del marco legal de justicia laboral.

Con su asesoría, las empresas pueden resolver con mayor transparencia las demandas que les presenten empleados o terceros y mantener en regla todo lo relacionado con la Seguridad Social e intervenciones ante la Inspección de Trabajo.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece un abogado laborista? La presencia constante de un profesional especializado ayuda a que empleados y empresas conozcan sus obligaciones y eviten situaciones sancionables legalmente. Las normativas que involucran el ecosistema laboral cambian con frecuencia, induciendo a cometer errores por desconocimiento de su marco legal. En ese sentido, es importante que alguien controle la información actualizada de todo lo que tiene que ver con el régimen estatutario del trabajo, para así disminuir el riesgo de involucrar a la compañía en un proceso judicial complejo.

Prestige Asociados recomienda que, sin importar la situación, se contrate a una firma de abogados laboristas, como los que forma parte de su equipo, para estudiar cualquier caso desde un punto de vista imparcial y transparente. Solo de esta manera, trabajadores y empresarios tendrán las capacidades de atender, de manera objetiva, los procesos en los que se vean involucrados.

Prestige Asociados invita a todos los interesados en resolver alguna situación en el campo laboral a que se contacten con cualquiera de sus abogados e inicien con el proceso de resolución de su conflicto, sin importar el grado de avance en el que se encuentre.



