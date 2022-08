La importancia de la psicoterapia según la psicóloga Grasieli Borsa

Cuando las personas padecen un problema que no saben gestionar, como por ejemplo, ansiedad, depresión o ataques de ira, suelen acudir a un psicoterapeuta. No obstante, acudir a una sesión con estos profesionales no tiene que ser únicamente a raíz de que un individuo se encuentre en un mal momento.

Por el contrario, es importante que se atienda cualquier situación de estrés, tristeza o bajo estado de ánimo antes de que pueda desarrollarse un problema psicológico mayor. Grasieli Borsa es una psicóloga experta en este tipo de situaciones que ofrece a sus clientes un servicio de terapia individual para la adopción de una actitud más positiva.

Terapia individual con Grasieli Brosa Cuando una persona está pasando por una situación complicada que afecta su estado de ánimo y no encuentra una solución por sí misma lo mejor es acudir a una profesional como Grasieli Borsa. Sus sesiones de terapia individuales impulsan al paciente a conocerse a sí mismo y tomar una actitud más positiva para encontrar las respuestas que necesita en la vida y superar las dificultades. Estas pueden ser problemas de ansiedad, estrés, depresión, adicciones, traumas de la infancia o agresividad, entre otros. Además, la psicóloga ayuda a las personas a crecer en el ámbito personal y profesional mediante el uso de diversas técnicas y herramientas que ha obtenido durante toda su carrera. También se especializa en el área del coaching, la cual ha demostrado ser una forma de desarrollo personal óptima. En las terapias individuales que ofrece a sus clientes en Barcelona y Tarragona siempre utiliza sus conocimientospara conseguir resultados en el menor tiempo posible.

Los beneficios de contratar los servicios terapéuticos de Grasieli Borsa Grasieli Borsa inició sus estudios de psicología en Brasil y España después de decidir que quería generar un impacto positivo en las personas. El objetivo es brindar a sus pacientes una terapia individual eficaz centrando en 3 especialidades: psicología positiva, terapia breve estratégica y terapia familiar sistémica. La profesional también estudia de forma constante las distintas técnicas de coachingy cómo ayudar y promover el crecimiento personal de cualquier paciente de forma 100% online. Grasieli Borsa está disponible para personas de cualquier país o ciudad de España. El ambiente de las sesiones individuales virtuales es seguro, respetuoso, honesto y confidencial al igual que las presenciales en Barcelona y Tarragona.

El objetivo de Grasieli Borsa es generar un impacto positivo en la vida de las personas. Actualmente, ofrecen servicios de terapia tanto para parejas como individuales, adaptadas a las necesidades de los pacientes.