Connectki ofrece una consultoría en marketing digital para pymes

Hoy en día, internet pone a disposición muchos recursos explicativos sobre cómo iniciar una estrategia de marketing digital sin invertir mucho dinero. No obstante, muchas de estas estrategias no son efectivas y hacen que el negocio no consiga suficientes ingresos ni tráfico de usuarios.

Por eso, es importante que las empresas, sobre todo las que están empezando, contraten a expertos en consultoría marketing digital para pymescomo Connectki. Esta compañía es reconocida por asesorar a empresarios y nuevos emprendedores en esta área y por estar especializada en publicidad programática.

Consultoría en marketing digital para pymes El trabajo de un consultor de marketing online es ayudar a las personas y empresas a diseñar una estrategia centrada en alcanzar sus objetivos de marca y ventas. Los agentes de Connectki se especializan en esta área y destacan porque trabajan bajo una metodología práctica, profesional, creativa e inteligente. Además, estos agentes han ayudado a muchas pymes a crecer en su negocio, ya que son expertos en diseñar un plan de marketing que aumente de forma exponencial el tráfico de usuarios en una web. También son especialistas en todo lo relacionado con la gestión de redes sociales y cómo usarlas para expandir los canales de comunicación de la compañía digital. Esto se suma al objetivo de ayudar a estas compañías a promover un trato más cercano con cada uno de sus visitantes. Los expertos en consultoríadigitalde Connectki también ofrecen servicios de publicidad digital, algo fundamental para diseñar estrategias de campañas publicitarias óptimas y precisas.

Empresa experta en publicidad programática Por lo general, toma tiempo preparar y optimizar una campaña publicitaria, ya que es importante tener en cuenta diversos factores como la segmentación, el género, interés de la audiencia, etc. Una vez se finaliza cada una de las configuraciones de esta campaña es necesario realizar una labor de gestión profesional que permita ahorrar tiempo, dinero y que ayude a maximizar resultados. Este es el trabajo de los agentes expertos en publicidad programática de Conneckti quienes además se aseguran de que todas las campañas de sus clientes sean publicadas de forma automática. Estos tipos de servicios de marketing digital promueven una mayor medición en tiempo real de los anuncios para conocer su rendimiento en cualquier momento y poder optimizarlo. Como resultado, las pymes y grandes empresas pueden mejorar la efectividad de sus campañas, así como detectar puntos claves de su estrategia de publicidad. Estos van desde la segmentación, el posicionamiento o el alcance hasta la rentabilidad en la inversión implementada en cada anuncio publicitario.

Connectki asesora a empresarios de pymes y grandes compañías de cualquier industria para desarrollar una estrategia digital innovadora y eficiente. También ofrecen servicios profesionales de publicidad programática, diseño web, community manager o formación para empresas.