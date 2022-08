Tendencias en decoración de restaurantes de la mano de Roses To Love Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de agosto de 2022, 13:56 h (CET)

El ambiente de un restaurante es uno de los factores relacionados con la satisfacción del cliente. En este sentido, la decoración de los locales tiene un gran impacto en la percepción de los comensales e influye en su deseo de regresar.

Entre las tendencias actuales, destaca el diseño con flores preservadas. Los negocios gastronómicos optan por esta alternativa debido a que no requiere mantenimiento y representa un ahorro en los costes.

Es por ello que Roses To Love se ha posicionado como una de las tiendas más solicitadas en proyectos de decoración de restaurantes en España.

Tendencias florales en la decoración de restaurantes La iluminación es un aspecto clave en el diseño de un local de comida. Debido al uso de lámparas colgantes y de candelabros, incluir rosas preservadas alrededor de estos utensilios es una idea atractiva.

Por otra parte, la colocación de cuadros con rosas preservadas en los restaurantes ha cobrado popularidad en los últimos años. Los marcos suelen agrupar flores de un mismo color. Los tonos más comunes son el blanco, el rojo, el amarillo, el negro y el azul. No obstante, la combinación de diferentes pigmentos es una alternativa con la que se puede jugar en los locales temáticos.

También resulta cautivante la instalación de muros verticales compuestos por flores preservadas. Estas herramientas son muy útiles para separar los ambientes o para aportar color a las paredes del recinto.

Finalmente, cabe mencionar que existen otras opciones como las composiciones artesanales y las figuras florales, las cuales suelen colocarse en puntos estratégicos del restaurante.

Roses To Love, el aliado para decorar un restaurante con originalidad Esta web se especializa en las promociones de decoración de interiores. Para los restaurantes, se suelen ofrecer cajas de rosas preservadas. Dichos paquetes otorgan un toque diferenciador al negocio, lo que permitirá que los comensales lo identifiquen con facilidad y aumenten las probabilidades de fidelización.

La tienda también cuenta con diseños exclusivos para escaparates. Uno de los objetivos es atraer a los clientes mediante esta técnica de decoración elegante. Los elementos de la tienda destinados a restaurantes son sometidos a un proceso de preservación. Gracias a esto, no es necesario regar, a diferencia de las rosas frescas.

En caso de que el local no sepa cómo decorar sus estancias con flores, el negocio ofrece un servicio de asesoría personalizado. La clave está en la selección de los colores que favorezcan al recinto.

Una decoración adecuada permitirá que la atmósfera del restaurante sea armoniosa y valorada por los clientes. Gracias a las propuestas de tiendas como Roses To Love, los locales de comida pueden destacar con un ambiente clásico e innovador al mismo tiempo.



