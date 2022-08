Organizar partidos de fútbol en verano de la mano de if7sports Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de agosto de 2022, 12:58 h (CET)

Uno de los deportes más populares entre los deportistas amateurs es el fútbol, ya que es muy común practicarlo con amigos o compañeros del colegio, la universidad o el trabajo. No obstante, organizar partidos de fútbol en verano puede resultar difícil porque muchas personas del círculo cercano viajan por vacaciones o no se encuentran disponibles.

Con este fin, la aplicación if7sports permite agrupar a todas las personas que deseen jugar partidos de fútbol en Madrid, creando dos equipos de 7 participantes y ocupándose de toda la logística necesaria.

Organizar partidos de fútbol en verano, con if7sports Jugar un partido de fútbol en Madrid, cualquier día de la semana y en temporada de verano, es posible registrándose en la página web de if7sports. A través de esta plataforma, quienes deseen jugar a fútbol 7 pueden abrirse su perfil, seleccionando la ciudad y el partido en el que desean formar parte. De esta forma, el organizador gestiona todos los partidos, creando el evento con sus respectivas fechas y horarios, y eligiendo a los 14 jugadores.

Asimismo, a través de la aplicación, se realizan 100 encuentros al mes en los campos de juego del colegio Newman, con todo el equipamiento necesario para desarrollar la práctica de este deporte: balones, bebidas isotónicas y chalecos rojos y azules para diferenciar a cada equipo.

Por otro lado, if7sports cuenta con una tienda online en la que los usuarios pueden comprar una camiseta para entrenamientos y partidos o llevar su propia camiseta y estamparla con el dorsal y el nombre que sea de su preferencia.

¿Cuáles son los requisitos para participar en los partidos? Si bien la plataforma apunta a que todas las personas puedan jugar los partidos de fútbol 7, independientemente de su nivel de conocimientos futbolísticos, existen ciertas reglas específicas para quienes desean participar. En primer lugar, es fundamental mencionar que if7sports organiza los equipos buscando potenciar las características y habilidades de cada jugador.

Por otra parte, cada jugador debe llegar al establecimiento 15 minutos antes del inicio del partido y, en el caso de no poder asistir, notificarlo 24 horas antes para no ser multado. A su vez, otra de las funciones de esta plataforma es conseguir un equipo rival cuando varias personas coinciden en los partidos y crean sus propios equipos.

Por lo tanto, una de las mejores alternativas a la hora de organizar partidos de fútbol en Madrid es registrarse en la web de if7sports o contactar con sus responsables mediante WhatsApp, donde responde su equipo de atención al cliente.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.