Samu Rico, uno de los tatuadores más reconocidos del mundo por transformar su trabajo en arte

En diferentes culturas, los tatuajes han estado presentes como una de las costumbres más antiguas. Hoy en día, existen muchos aficionados por el tatuaje y cada vez más se desarrolla esta práctica a nivel profesional por personas que se dedican a hacer de ello, más que un trabajo, un arte. Tal es el caso de Samu Rico, un joven español con amplia trayectoria como tatuador y uno de los más reconocidos en España por sus obras de arte en la piel.

Un artista de Madrid reconocido internacionalmente en el mundo del tatuaje Samu Rico es un joven de 38 años proveniente de Madrid que se desempeña en el negocio del tatuaje desde muy pequeño. En una entrevista concedida recientemente, expresó: “Siempre me gustó mucho dibujar y me compraba revistas de tatuajes. Desde pequeño lo hacía, hasta que me compré una máquina y fui poco a poco”.

Samuel Rico realiza todo tipo de tatuajes, pero se especializa en el estilo hiperrealista, con el cual ha logrado obtener gran fama a nivel nacional e internacional. De esta manera, el artista madrileño ha coleccionado muchos premios y reconocimientos en España y el mundo con sus tatuajes impregnados de realismo Black & Grey que son considerados como verdaderas obras de arte.

Samu Rico, el tatuador de los jugadores El alto nivel de realismo de sus tatuajes no es el único factor por el cual Samu Rico disfruta de gran fama, sino por las personas a las que ha tatuado. Con relación a esto, es conocido como el tatuador de los jugadores por realizarle tatuajes a celebridades del futbol como Neymar, Luis Suárez, Sergio Busquets, Alexis Ruano, Saúl Ñíguez, Filipe Luis y Philippe Coutinho. Uno de sus clientes más recientes es el destacado Vinicius Junior, quien quiso hacerse unos tatuajes antes de la final de la Champions.

Además de los futbolistas, también hay otras celebridades que se han tatuado con el artista madrileño, como el cantautor Melendi y el cantante Nicky Jam. Actualmente, el artista trabaja en un estudio de tatuajes llamado Blessed Art Tattoo, en Aranjuez, Madrid, y en Blessed Art Tattoo Bcn, ubicado en Barcelona, en los cuales exhibe cuadros con fotografías de sus impresionantes obras y de las celebridades con las cuales ha compartido su arte.

Con apenas 38 años, Samu Rico ha llevado el arte del tattoo a un nuevo nivel con sus obras hiperrealistas de retratos, animales y todo tipo de dibujos pedidos por sus clientes.