Tablyer, una nueva marca de delantales originales y diferentes

miércoles, 24 de agosto de 2022, 12:57 h (CET)

La hostelería está formada por más de 315 mil establecimientos en todo el país, los cuales se dividen en bares, cafés, pubs y restaurantes. Para destacar entre la competencia, estos locales suelen emplear uniformes personalizados que permiten identificar a la marca. Además, es común complementar el vestuario con delantales personalizados.

Estos accesorios funcionan no solo para proteger de salpicaduras y suciedad, su diseño es importante al momento de transmitir seguridad y profesionalismo al público. Por esto, Tablyer, una nueva marca española de Castilla la Mancha, ofrece productos con diseños originales que impactan.

La variedad de delantales originales de Tablyer Tablyer es una empresa apasionada por la moda y dedicada al mundo de la hostelería. Esta combinación le ha permitido crear ropa de alta calidad, personalizada y con diseños artesanales para todos los profesionales de dicho sector. Entre los elementos que destacan en la fabricación de sus piezas están las telas resistentes cuyo color, brillo y diseño perduran en el tiempo. Asimismo, los acabados son elaborados a mano rigurosamente. La finalidad de la empresa es fabricar vestimenta que logre satisfacer las necesidades de cada uno de los empleados.

Por su parte, el catálogo de la compañía cuenta con diferentes líneas de delantales que se dirigen a áreas específicas de la hostelería. Para cocineros, chefs y asistentes de cocina disponen de los modelos Chef lines. Asimismo, la línea Yakuza y el Vaquero están orientados al personal de la barra. De esta forma, los accesorios pueden complementar el look del personal acorde a la zona donde labore.

Principales ventajas de los delantales Tablyer Para la confección de sus productos, la empresa Tablyer ha optado por un diseño de peto, ya que esta estructura brinda una mayor protección a la ropa que va debajo. Son ideales para preparar o servir comida y cócteles sin riesgo de manchas. Asimismo, considerando que es un accesorio que se lleva puesto la mayor parte del día, las piezas son ligeras, cómodas y permiten la libre movilidad del trabajador.

Otra de las ventajas se basa en la atención al cliente que ofrece la empresa fabricante. Tras recibir las exigencias del local, Tablyer propone un tipo de tela, color y material de las correas para facilitar la elección. Además, ofrecen asesoría en términos de diseño, patrones y psicología del color para asegurar que el resultado sea armonioso, atractivo y genere los efectos deseados en los consumidores. Hasta el momento, los delantales están disponibles para minoristas y contratos B2B.

La decisión de permanecer en un negocio no se limita a sus productos, diversos estudios han demostrado que el público tiende a preferir las experiencias completas, esto incluye un ambiente agradable y una buena imagen. Por ello, es fundamental que el personal de trabajo mantenga el uniforme impecable y esta tarea es más sencilla si se cuenta con un delantal.



