Ionizador de agua portátil Nano Inx de Alcavida, para la alcalinización del agua en cualquier lugar

miércoles, 24 de agosto de 2022, 12:56 h (CET)

El consumo de agua alcalina es recomendado debido a sus efectos positivos en el organismo humano para la prevención de enfermedades y el retraso del envejecimiento, entre otros beneficios. Sin embargo, este tipo de agua no es común y es necesario utilizar ciertas herramientas que realicen el proceso de alcalinización. En la actualidad, existen productos de calidad que realizan este proceso de transformación, como el ionizador portátil Nano Inx, presentado por la empresa Alcavida.

¿Cómo transformar agua común en agua ionizada con Nano Inx? Hace algunos años, los procesos para transformar el agua común en alcalina eran desconocidos para la mayoría de las personas, al igual que el consumo de este tipo de agua. Pero hoy en día mucha gente no solo conoce el tema, sino que tiene a su alcance productos que les permite obtener agua antioxidante, como el ionizador portátil Nano Inx.

Este dispositivo puede ser introducido en cualquier botella de agua y realizar el proceso de alcalinización después de agitarlo y dejarlo en reposo durante, al menos, 10 minutos. Este producto resalta en varios aspectos, entre los cuales destaca su portabilidad. Y es que a diferencia de cualquier otro aparato purificador o ionizador de agua, Nano Inx puede trasladarse a cualquier sitio en cualquier momento. Debido a su diminuto tamaño y ligero peso, el producto aporta gran practicidad y comodidad para moverlo, ya que solo necesita ser introducido en algún recipiente con agua para realizar su función.

Características de Nano Inx de Alcavida Nano Inx tiene un diseño alargado en forma de lápiz en color metálico y tiene cientos de hoyos en los que se forman las burbujas resultantes del efecto de ionización. Con relación al proceso de alcalinización, el dispositivo es capaz de aumentar los niveles de pH del agua entre 8,8 y 9, a la vez que consigue niveles de orp que van desde -100mv hasta -200mv. Esto es posible gracias a los 13 tipos de minerales que contiene en su filtro, entre los que se encuentran el tourmaline, zeolite, polvo de plata de nanómetro, etc.

Nano Inx es uno de los productos estrella de Alcavida, empresa especializada en la creación de artefactos purificadores y ionizadores de agua y en el desarrollo de tecnologías de hidrogenación. Es importante mencionar que todos estos productos cumplen con las normas impuestas por organizaciones internacionales como la FDA, Water Quality y la NSF.

El consumo de agua antioxidante hoy en día es más demandado por personas que quieren mejorar y mantener buena salud. La empresa Alcavida lo hace posible con sus productos de fácil uso. Gracias a Nano Inx, cualquier persona puede obtener agua alcalina de forma sencilla e inmediata.



