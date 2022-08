ILIA Consulting explica las diferencias entre una sociedad limitada, una filial y una sucursal

El objetivo de muchas personas es tener un negocio propio para alcanzar su independencia económica. No obstante, antes de emprender cualquier acción, es importante acudir a una asesoría de empresas para definir algunos aspectos importantes y para contar con orientación sobre los pasos que se deben seguir.

Es esencial saber que las compañías se pueden clasificar según su tamaño, actividad económica, área geográfica, forma jurídica, etc. En este sentido, antes de la puesta en marcha de una actividad empresarial, es preciso conocer, por ejemplo, las diferencias entre una sociedad limitada, una filial y una sucursal. Este tipo de dudas las pueden aclarar los especialistas de ILIA Consulting.

Características de una sociedad limitada, una filial y una sucursal Los especialistas de la asesoría de empresas ILIA Consulting explican cada una de las diferencias entre una sociedad limitada, filial y sucursal, ya que estos son aspectos que deben conocer todas aquellas personas que desean fundar una compañía.

Por un lado, indican que una de las características de la sociedad limitada es que la responsabilidad de los socios la determina el capital que cada uno de ellos haya aportado. Además, dicho capital se divide en participaciones y no en acciones. Otra de las cualidades de este tipo de sociedad es que los socios no forman parte de la dirección. Asimismo, el patrimonio de estos no debe verse afectado ante los problemas o deudas que afronte la empresa.

Por su parte, una sucursal es una empresa paralela a una compañía principal, la cual se denomina casa matriz. La sucursal puede estar ubicada en el mismo país de la casa matriz o en el extranjero. Esta alternativa suelen escogerla empresas en expansión que quieren llegar a diferentes lugares a nivel nacional e internacional.

Finalmente, desde ILIA Consulting señalan que dentro de la categoría de sociedad de responsabilidad limitada se encuentra la filial, que es una empresa controlada por otra. No obstante, a diferencia de la sucursal, esta tiene sociedad jurídica propia y cuenta con sus respectivos estatutos y órganos de gobierno y de administración.

Contratar los servicios de una asesoría para el establecimiento de una empresa Para la conformación de una empresa de sociedad limitada, hay un tope de socios, una cantidad mínima de capital y una serie de requisitos que se deben cumplir. Lo mismo ocurre con las filiales y sucursales, pues se deben realizar algunos trámites para que puedan entrar en funcionamiento. Para evitar errores en los procesos necesarios para la puesta en marcha de estas entidades, una buena decisión es ponerse en manos de expertos como el equipo de ILIA Consulting.

Esta compañía, con sedes en Barcelona y Mataró, es una asesoría de empresas especializada en fiscalidad y legislación internacional. Se caracteriza por brindar una atención personalizada y por agilizar los trámites que los clientes necesitan. Los interesados en contar con sus servicios pueden acceder a su página web y solicitar más información.