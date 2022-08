Las 7 ventajas de las Fintech para los consumidores según GDS Modellica Comunicae

miércoles, 24 de agosto de 2022, 15:12 h (CET) Las Fintech han logrado posicionar a España en el sexto puesto del ranking mundial. Entre los principales beneficios: atención personalizada, rapidez, agilidad o inclusión financiera. El auge de las Fintech ha ocasionado un cambio radical en el paradigma financiero, los consumidores han pasado de ser pasivos a activos Las Fintench en España han sabido ganarse un espacio y posicionar al país en un sexto puesto del ranking mundial en número de compañías del sector. Las instituciones financieras tradicionales han dejado de verlas como una amenaza y ahora prefieren asociarse por los beneficios que reportan las soluciones y tecnologías fintech en el un nuevo escenario financiero, donde el cliente es mayoritariamente digital y muy activo. La colaboración mutua aporta, por un lado, la estabilidad, la variedad de productos, el conocimiento del cliente y la solidez financiera de los bancos tradicionales y, por otro, el enriquecimiento de datos, la experiencia del usuario y las plataformas modernas que ofrecen las empresas Fintech.

Las Fintech y la banca digital pueden construir una experiencia beneficiosa entre ellas y para sus clientes; su cooperación ofrece una oportunidad clave que fortalece el actual sector financiero al incrementar su rendimiento y rentabilidad, generar oportunidades de nuevos negocios, mejorar la experiencia y fidelización de clientes. De hecho, este sector Fintechen 2021 destacó por el incremento de los niveles de inversión y de financiación. En 2022, se prevé que el sector continúe creciendo y generando nuevas tendencias, y oportunidades que permitirán forjar alianzas y reducir brechas y riesgos. A su vez abrirá la puerta a la reagrupación de los servicios en torno a una arquitectura digital que sitúa al ecosistema fintechen el corazón de la industria.

Las Fintech no sólo aportan beneficios a las entidades financieras tradicionales, también a los clientes. Según GDS Modellica, entre las ventajas que perciben los consumidores destacan:

Atención personalizada, ofrecen productos y servicios financieros específicos adaptados a sus necesidades. Comodidad, rapidez, tiempo real, ofrecen sus servicios 24 horas al día, todos los días del año. Eficacia, agilidad y sencillez de acceso, de proceso y de realización de gestiones, sin papeleos, sin moverte de casa. Tecnología que garantiza la veracidad de las operaciones y la seguridad desde cualquier dispositivo. Inclusión financiera y democratización del acceso a productos financieros, el acceso a productos financieros no tiene que ser presencial puede ser digital favoreciendo así la inclusión financiera. Transparencia y menores comisiones. Nuevos productos y servicios ya sean pagos con el móvil, asesoramiento automatizado, acceso financiación desde una plataforma participativa, etc.

El auge de las Fintech ha ocasionado un cambio radical en el paradigma financiero, los consumidores han dejado de ser pasivo, ahora tienen depositadas expectativas y si no les convence, cambian de proveedor con solo tocar una tecla. Según un reciente Informe mundial sobre la Banca Retail 2022 (WRBR), de Capgemini y Efma, "el 75% de los clientes encuestados se siente atraído por los servicios rentables y continuados de las FinTech, lo que aumenta significativamente sus expectativas de banca digital". Los bancos, según el citado estudio, "han de aprovechar mejor los datos y las nuevas tecnologías para adaptar la experiencia, fortalecer las conexiones y maximizar el valor del cliente porque hoy día es muy fácil cambiar el proveedor solo con tocar una pantalla".

En el actual ecosistema financiero de la inmediatez, identificar, evaluar, y prevenir posibles riesgos o vulnerabilidades es más que una necesidad, la ciberseguridad de las empresas Fintech es necesaria si o si, para mantener la comunicación, impulsar la transparencia y generar confianza entre los usuarios/clientes a la hora de realizar sus gestiones. El éxito de las Fintech ha sido posible porque son algo más que plataforma de pagos, han automatizado los procesos en las empresas y proporcionado una multitud de productos y servicios financieros personalizados para mejorar la experiencia del cliente no exentos de riesgos inherentes y delitos financieros, un sinfín de operaciones en muy poco espacio de tiempo expuestas a todo tipo de riesgos. En este sentido, García Rouco, director general de GDS MODELLICA, señala "un reto permanente y continuo de las Fintech es garantizar la seguridad y prepararse ante posibles riesgos es la mejor defensa".

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.

