SyA Instalaciones expone consejos para ahorrar gas en casa

miércoles, 24 de agosto de 2022, 13:08 h (CET) En tiempos en los que el coste de la energía está subiendo de manera clara, día a día, es muy importante tener en cuenta pequeñas acciones que pueden ayudar a ahorrar, como es mantener un buen aislamiento o cambiar la temperatura de la caldera Con el verano y el buen tiempo es momento de ahorrar gas en casa, es la oportunidad perfecta para reducir el consumo energético en las viviendas de forma sencilla. Se pueden aplicar ciertos consejos para ahorrar gas, con unos trucos muy sencillos. Desde SyA Instalaciones, especialistas del gas, ubicados en Benabarre (Huesca) explican los consejos para ahorrar gas en casa.

Poner una temperatura del calentador óptima. En verano apetece más usar agua a temperaturas más bajas, con lo que es normal mezclarla con caliente. No tiene ningún sentido tener una temperatura muy alta y luego poner los grifos con más agua fría. Si se pone a una temperatura cómoda, en verano, por ejemplo, a 38o, se ahorra en consumo de gas. Aislar bien el hogar para evitar la entrada tanto del frío como del calor. Para ello, instalar ventanas de aluminio o PVC con rotura de puente térmico es una gran solución. Además, se pueden poner gomas en la parte inferior de las puertas. Cerrar grifos cuando no se estén usando. Aunque parezca una obviedad, hay que tenerlo en cuenta Sustituir los baños por duchas fresquitas y refrescantes. No hace falta recordar que las duchas gastan mucha menos agua que los baños, lo que se traduce en ahorro de gas (por el agua caliente). Usar el programa de lavado con agua fría en la lavadora. Siempre que sea posible, y la ropa no esté muy sucia, es un buen método para ahorrar gas. Procurar no encender el agua caliente cuando no sea necesario. Si no se necesita agua caliente, mantener el grifo en posición fría, evitando así que la caldera se encienda. En las cocinas a gas, también hay ciertas recomendaciones específicas:

No abrir la puerta del horno mientras se está cocinando Tener limpia la cocina para que la combustión sea correcta Utilizar los utensilios de cocina adecuados para cada quemador, con la medida correcta, con lo que se evita perder calor. Si se siguen estos consejos, se puede ahorrar gas en casa, con lo que la factura bajará. Desde SyA Instalaciones recomiendan hacer un uso responsable de la energía.

