¿Es necesario ir al psicólogo? con Lucía Herranz Psicología, psicólogo en Valencia Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de agosto de 2022, 10:14 h (CET)

A pesar de que existe una creencia bastante extendida que asegura que todas las personas deberían ir al psicólogo, esta decisión dependerá del grado de autoconocimiento al que se quiera llegar y el punto de partida respecto al mismo. De la misma forma en la que no todos necesitan un entrenador para practicar deporte, no todas las personas tendrán que asistir al psicólogo para afrontar situaciones complejas. Sin embargo, un psicólogo siempre puede ayudar a sus pacientes a transitar el momento de dificultad de la forma más adecuada posible.

En este sentido, quienes busquen un psicólogo en Valencia pueden reservar una cita con Lucía Herranz Psicología, quien ofrece sesiones de psicoterapia personalizadas para superar problemas, bloqueos y limitaciones a aquellas personas que se sientan incapaces de hacerlo por sus propios medios.

El momento indicado para ir al psicólogo Del mismo modo en el que un entrenador puede orientar a las personas que tengan algún tipo de lesión o enfermedad, un psicólogo puede no solo ofrecer las herramientas necesarias para superar los problemas, sino también ayudar a mantener el bienestar, permitiendo a sus pacientes vivir con mayor plenitud. Por lo tanto, no existe un momento preciso para decidir ir a terapia, sino que esta decisión dependerá de la situación inicial o del punto límite de cada persona.

De este forma, la psicoterapia ayudará al paciente a aprender cómo está interpretando los hechos acontecidos durante su vida y sus consecuencias en sí mismo, tomando pleno conocimiento de las causas del problema para tomar decisiones que le permitan afrontarlos con la mayor seguridad y confianza. Para ello, la psicóloga Lucía Herranz cuenta con una consulta de psicología en Valencia para el tratamiento de la ansiedad, la depresión y las adicciones, permitiendo a sus pacientes gestionar sus emociones para eliminar sus miedos, calmar su ansiedad y mejorar sus relaciones.

¿Por qué reservar una cita con Lucía Herranz? Accediendo a la página web de Lucía Herranz, los usuarios podrán concertar una primera sesión con la profesional, en la cual se analizará la situación del paciente y todas las áreas que producen insatisfacción o estrés para determinar el motivo de la consulta y plantear objetivos concretos. De esta manera, la psicóloga dará su hipótesis y propondrá un plan de intervención para comenzar con la terapia.

Poco a poco, el paciente podrá alcanzar nuevas formas de pensar, de sentir y de actuar frente a las adversidades, creando nuevos hábitos y utilizando herramientas que le permitan superar eventos traumáticos del pasado, situaciones actuales o prepararse para acontecimientos futuros.

Con terapias que abarcan entre 10 y 20 sesiones de 75 minutos, tanto de manera presencial como online, Lucía Herranz es una de las mejores alternativas para quienes busquen un psicólogo en Valencia.



