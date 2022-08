La proteína vegana creada para conseguir el mejor aminograma posible sin origen animal Emprendedores de Hoy

El desglose de la cantidad y proporción de aminoácidos que presenta una proteína se conoce como aminograma. Este indicador cada vez se utiliza más en la proteína vegana, debido a que permite conocer la calidad de la misma, reafirmando que no es necesario ingerir alimentos de origen animal.

Entre las compañías especializadas en la comercialización de proteínas vegetales, ha ganado notoriedad Mediterranean Superfoods por disponer de un amplio catálogo que incluye proteína vegana 80 % neutro eco, 77 % sabor vainilla eco y 70 % sabor cacao eco, entre otras referencias, como proteína de guisante, huevo vegano y patata. Toda su producción ha sido fabricada con ingredientes de alta calidad que garantizan lograr el mejor aminograma posible desde su primer uso.

Proteína vegana saludable, completa y rica en aminoácidos Según los expertos, se tiene la falsa creencia de que la proteína de origen vegetal es incompleta y no tiene un excelente aminograma, por lo que debe combinarse con carne para suplir al organismo de los aminoácidos necesarios para la vida. Sin embargo, se ha comprobado que dicho argumento no es veraz, ya que cada vez más se ofrecen proteínas veganas que cumplen todos los requerimientos básicos para ser considerada una proteína completa.

En este sentido, el primer requisito que debe aprobar una proteína para ser completa es tener todos los aminoácidos esenciales en su composición en las cantidades adecuadas, ya que estos no son sintetizados por el organismo y deben ser obtenidos mediante la alimentación. La proteína vegana de Mediterranean Superfoods cumple con todas esas exigencias y dispone de una proporción precisa de aminoácidos fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular. Su fórmula facilita la digestión y ha sido creada por el prestigioso nutricionista Diego De Castro con la finalidad de conseguir el mejor aminograma posible sin necesidad de ingerir proteínas animales.

Tan beneficiosa como la proteína animal, sostenible y efectiva La proteína vegana actúa en el organismo de la misma manera que la proteína animal, ya que se trata de moléculas completas que facilitan la realización de funciones vitales como la regulación de los tejidos del cuerpo. No obstante, la proteína vegetal tiene una gran ventaja frente a la procedente de animales: es ecológica y no ejerce ningún tipo de maltrato o muerte sobre ninguna especie para su obtención. Asimismo, es más fácil de digerir para el organismo y se ofrece en una amplia variedad de sabores y presentaciones, como la comercializada por Mediterranean Superfoods.

Esta compañía dispone de proteína vegana 80 % neutro eco, 77 % de vainilla y 70 % de cacao. Las mismas han sido formuladas con 3 extractos de proteínas vegetales. Asimismo, ofrece proteína vegana a granel en diversos sabores, mix simbiótico de avena y crepe proteica vegana libre de gluten. Su oferta de productos es ideal para todas las personas que desean construir masa muscular y fortalecer el sistema inmune sin ingerir carne de procedencia animal.



