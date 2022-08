Una de las mejores herramientas contra la inflación y uno de los líderes en ranking de inversión, EI2VALUE Emprendedores de Hoy

Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo y construyó su fortuna prácticamente desde cero, a partir de un método de inversión que él mismo contribuyó a desarrollar. Se trata del value investing, cuya idea central consiste en invertir en empresas sólidas que, por algún motivo, tienen sus acciones por debajo de su valor real. Según lo ha definido el mismo Buffett, esta filosofía consiste en “adquirir buenos negocios a buenos precios”.

A partir de este método, el fondo español EI2VALUE se ha consolidado como uno de los que mejor rentabilidad ofrecen, por lo que se trata de una excelente opción para quienes se preguntan cómo invertir de modo confiable y seguro. Las compañías escogidas por esta empresa financiera cuentan con elevados Retornos sobre Capital Empleado (ROCE). Además, esta firma tiene a disposición de sus accionistas uno de los mejores equipos de gestores.

Ganancias a largo plazo con inversiones racionales Según el ranking elaborado por el medio de información financiera Citywire, EI2VALUE es el fondo de inversión número 1 en rentabilidad anual de 2022 en España, con un 22,8 %. A su vez, el ranking mundial VDOS, en su categoría RVI Global Valor, ubicó a esta firma en el tercer puesto sobre un total de 560 empresas.

EI2VALUE ha llegado a estos resultados invirtiendo en compañías de calidad que llevan adelante buenos negocios que tienen ventajas competitivas que resultan sostenibles en el tiempo. A su vez, estas empresas están dirigidas por equipos de gestión capaces y honestos que velan por los intereses de los accionistas. Asimismo, el momento ideal para invertir en estas acciones es cuando el valor intrínseco no está reflejado en el precio de los papeles.

El perfil de accionista que busca este fondo de inversión privilegia la racionalidad por sobre las emociones. En este sentido, al aplicar la filosofía de value investing, la paciencia es un factor clave, ya que el tiempo juega a favor de las inversiones porque lo que se busca es aprovechar las ineficiencias a corto plazo entre precio y valor para maximizar el retorno. De esta manera, también es posible minimizar pérdidas.

EI2VALUE determina sus inversiones a partir de un análisis fundamental Para detectar qué acciones se encuentran a un precio conveniente, este fondo de inversión lleva adelante un análisis fundamental que permite detectar compañías negociadas en el mercado de valores que cotizan por debajo del valor contable. De esta manera, también es posible encontrar acciones que dan altos rendimientos en dividendos y otras con un buen PER, que es la relación entre el precio y los beneficios.

Por lo tanto, a la hora de buscar cómo invertir de manera segura, el fondo EI2VALUE, que sigue la filosofía del value investing, es una muy buena opción para obtener ganancias a largo plazo y reducir las posibilidades de sufrir pérdidas.



