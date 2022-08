La importancia de las personas en la transformación digital Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

La tecnología atraviesa hoy cada uno de los aspectos de la vida diaria, así como de los negocios y empresas. La digitalización es un proceso necesario, en la constante búsqueda de facilitar y mejorar el rendimiento de los recursos humanos.

En este sentido, es importante tener en cuenta que las personas son lo más importante en la transformación digital. Para poder implementar de manera ordenada y metódica esta transformación, las personas deben ocupar un puesto central, de manera que aporten su esfuerzo a tareas de mayor valor añadido.

BWD Digital Transformation es una consultoría digital dedicada al asesoramiento y la gestión de la digitalización de documentos empresariales, de manera que se faciliten los trabajos de distintos departamentos y se mejore, como resultado, la productividad.

Transformación digital, una tarea indispensable En el camino de optimizar los procesos de organización de una empresa, la digitalización ocupa un lugar central. Cada compañía cuenta con diferentes documentos, correos y otros elementos más que, necesariamente, deben ser archivados de forma digital. Esto permite concentrar mayor cantidad de información, reducir el espacio físico de almacenamiento necesario y buscar de manera ágil los archivos.

BWD Digital Transformation es una consultoría especializada en digitalización de datos y documentos de empresas. Una de las premisas de esta firma es encontrar las soluciones más adecuadas para cada cliente y aportar su know how a la producción empresarial y a los recursos humanos. Su larga experiencia en el sector y saber cómo dirigir los procedimientos adecuados para realizar esta tarea convierten a BWD Digital Transformation en una gran opción para la transformación digital de las empresas. Todo esto, además, busca que las personas puedan enfocar su capacidad de innovación y creación en tareas más importantes para la actividad de las compañías.

Una asesoría en búsqueda constante de soluciones y gestión eficiente La oficina paperless es un nuevo concepto que busca eliminar el soporte de papel; esta iniciativa se suma a la automatización de trabajos repetitivos para mejorar la efectividad.

Esto aporta una ayuda a los recursos humanos, que ya no deben encargarse de estos procesos y pueden dedicarse con mayor atención a tareas que requieren la intervención de personas. Así, se potencia la fuerza del equipo humano y su desempeño en áreas que son fundamentales a través de la intervención humana.

Además de asesorar en transformación digital, BWD Digital Transformation aporta su conocimiento en los proyectos de desmaterialización de procesos, IA, captura de datos y archivo digital. Esta firma cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión documental y procesos de negocio. A través de su equipo de profesionales, asesoran tanto a pymes como a grandes empresas de diversos sectores en todo el país.

Con la constante de acompañar y asesorar a cada cliente, BWD Digital Transformation busca mejorar el trabajo de los equipos humanos mediante la transformación digital.



