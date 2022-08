Pruebas para conseguir las diferentes licencias de armas en España en el Centro Médico Bravo Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Para conseguir una licencia de armas España, se requiere de manera obligatoria la superación de un test de carácter médico y psicológico. Los interesados en estos documentos tienen que realizar las pruebas en centros de salud que estén debidamente autorizados por el Ministerio del Interior.

Especialistas como los del Centro Médico Bravo advierten que el Estado se ha vuelto más exigente con este tipo de pruebas. El objetivo es que solo se otorgue la licencia de armas a una persona que esté completamente sana. No solo desde el punto de vista físico, sino también mental.

Tendencia a la baja En España, uno de los más destacados centros de salud especializados en todo tipo de test para licencias y permisos es el Centro Médico Bravo. Sus especialistas aseveran que dentro de su portafolio de servicios uno de los más demandados es precisamente la prueba para conseguir la licencia de armas.

Explican que, en los últimos años, ha habido un comportamiento decreciente en las cifras de armas activas a nivel nacional. Según datos de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, no se trata de una tendencia casual. El vencimiento de los permisos está avanzando más rápidamente que el otorgamiento de los nuevos.

Mientras que en el año 2016 había 2.950.000 armas activas en todo el país, en el 2019 la cifra bajó a unos 2.850.000. Ese decir, que la cantidad total se redujo en un 2,5 %. Estos números se relacionan directamente con las licencias vigentes que hay en la calle.

Un centro totalmente avalado por las autoridades En el Centro Médico Bravo advierten que existe mayor rigurosidad por parte de las autoridades del Estado para admitir los requisitos. Los test médicos y psicológicos son la documentación revisada con mayor cuidado. Exigen que los resultados deben ser avalados por sitios especializados y reconocidos que garanticen la veracidad de su contenido.

Ese es el caso del Centro Médico Bravo, que cuenta con el aval del Ministerio del Interior. Para presentar el test, la persona interesada debe consignar un documento de identidad y una fotografía tamaño carnet. Añaden que con estos exámenes las personas podrán obtener licencias tipo B, C, D, E, o F que les habilitarán para el uso de armas.

Un elemento que los médicos de este centro asistencial privado argumentan a su favor es la experiencia. Sostienen que gracias a ella, se puede realizar toda la tramitación y hacerla más sencilla para los usuarios. Aseguran que desde el Ministerio del Interior toman como muy efectivos sus reportes de exámenes psicofísicos. Esto constituye un importante respaldo para conseguir la licencia de armas.



