Multiverse, la obra en NFT arte de Martha Sáenz que se presentó en el Times Square

Con el avance de la tecnología, las formas de hacer y experimentar el arte se han modificado. Cada vez son más los artistas que crean obras de forma digital y se introducen en el mundo de los NFT arte o tokens no fungibles. Una de las artistas que ha optado por explorar nuevas formas de valorar su trabajo es la pintora mexicana Martha Sáenz, quien tuvo la oportunidad de exhibir su obra titulada Multiverse en el Times Square en Nueva York.

Una nueva forma de explorar el arte Los NFT son unidades de datos únicas y no intercambiables que se almacenan en un libro de contabilidad digital seguro o blockchain. Todas esas unidades cuentan con un código de cifrado, lo que las convierte en objetos auténticos e imposible de ser pirateados. De igual manera, es posible rastrear al creador de la obra de arte digital, su valor de mercado y su propiedad, por lo que es posible autenticar el NFT de igual modo que se puede autenticar una pintura tradicional.

En el 2021 el mercado de criptoarte experimentó un boom y de allí derivó la popularidad de los NFT arte en el último año. En ese sentido, muchos artistas y marcas de alto perfil han explorado nuevas formas de valorar su trabajo a través de la tecnología blockchain. Uno de ellos es la pintora sonorense Martha Sáenz, quien sorprendió a miles de transeúntes con la exposición de su obra Multiverse en la pantalla gigante de Nasdaq Billboard, en Times Square. Este momento se puede apreciar a través del perfil de Instagram de la artista: @marthasaenzd.

Asimismo, la artista mexicana formó parte de los invitados a los NFT’s Awards, que se llevaron a cabo en la ciudad de Nueva York con el objetivo de congregar a cientos de artistas de diferentes partes del mundo para abordar las nuevas posibilidades que promete el mercado de los tokens no fungibles.

La historia deMultiverse De acuerdo a las palabras de la autora, la obra explora un viaje espiritual surgido de una meditación en Sonora (México) en la que pudo visualizarla y hasta imaginarse el éxito que tendría con su llegada a Times Square.

Asimismo, habla de las posibilidades del ser humano para regenerarse y reinventarse como personas y, por ello, significó un evento de enorme trascendencia para Sáenz, por el hecho de poder difundir ese mensaje en una de las avenidas más importantes del mundo.

En definitiva, el tiempo en el que las pinturas, los dibujos y las esculturas solo existían en formatos físicos está quedando atrás para abrir paso a innovadoras y sugerentes formas de apreciar, de compartir y de hacer arte.



