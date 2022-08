Beneficios de contar con una empresa de informática potente como el GRUPO LINKA, partner Fortinet

Las tecnologías digitales dominan cada vez más en la sociedad actual. Esta situación obliga a las empresas a implementar procesos de digitalización, para adaptar su oferta a la dinámica de estos medios tecnológicos. Sin embargo, muchas empresas requieren ayuda en este proceso, por parte de un aliado especializado en el ámbito informático.

Uno de los más potentes en el mercado es GRUPO LINKA, partner Fortinet, una empresa especializada en trasformaciones digitales para empresas, a través de herramientas informáticas y sistemas IT, que les ayudan a responder a los desafíos tecnológicos planteados por las condiciones del mercado moderno.

Un aliado con grandes cualidades para las transformaciones digitales en las empresas GRUPO LINKA es una de las empresas informáticas más potentes y sólidas en España, dentro del ámbito de la ciberseguridad, los procesos de digitalización y los sistemas IT que permite comprar Fortinet.

Las empresas pueden hallar en sus servicios el respaldo de una organización eficiente, con amplia experiencia en sistemas informáticos y ciberseguridad y con cobertura permanente dentro de toda la geografía del territorio español. Este respaldo facilita, significativamente, los procesos de transformación digital en las compañías, no solo por su aporte en tecnología e innovación, sino también por las facilidades y la atención personalizada que brinda esta empresa.

Sus clientes tienen a disposición una central telefónica que brinda soporte inmediato. Los contratos con esta empresa, por su parte, no implican permanencia obligatoria y sus usuarios reciben, como beneficio en mantenimiento informático, un primer mes gratuito de prueba. Además, esta compañía trabaja con departamentos especializados por áreas, capaces de cubrir todas las necesidades de la empresa en cuanto a IT y procesos digitales, como mantenimiento de redes, conectividad, soluciones en ciberseguridad, control de servidores, cloud empresarial o cualquier otro de estos recursos tecnológicos.

Herramientas para el desarrollo de las propias capacidades de digitalización Su seriedad, profesionalismo y otras cualidades hacen de GRUPO LINKA uno de los mejores respaldos para las empresas, en sus procesos de digitalización y en cuanto a herramientas IT como de ciberseguridad, dos conceptos tan fundamentales en la actualidad como interrelacionados entre sí. No obstante, ese respaldo no se limita a servicios o trabajos concretos hacia cada empresa, sino que sus herramientas de modernización y digitalización están al alcance de sus clientes, de modo que estos puedan utilizarlos para el desarrollo autónomo de estos procesos y habilidades.

Para ello, utilizan mecanismos como asesorías, consultorías y procesos de formación hacia los equipos de trabajo empresariales. A través de estos recursos, las empresas pueden adquirir parte de ese know how que les permite, en sus diversos contextos, adaptar sus servicios u oferta comercial al entorno digital. Además, todos estos beneficios, en manos de GRUPO LINKA, vienen a precios razonables, que se ajustan a la realidad del mercado y que responden a una visión seria, en la cual los parámetros de acción se rigen a los más altos estándares de calidad en el sector.