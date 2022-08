La banda de Sabina actuará esta semana en Sanxenxo y Santiago con el patrocinio del Xacobeo 21-22 Emprendedores de Hoy

martes, 23 de agosto de 2022, 13:33 h (CET)

Benditos Malditos – La Banda Sabinera y el artista gallego Carlos Gª Boente harán vibrar a los sabineros gallegos.

Después de la exitosa actuación del pasado viernes en Lugo, todavía queda la oportunidad de disfrutar de dos conciertos con los músicos del mítico cantautor Joaquín Sabina en la agenda de programación musical del Xacobeo 21-22. Dos únicos conciertos en los que los músicos de Sabina, bajo la denominación de Benditos Malditos, han establecido una alianza temporal con el cantante gallego Carlos García-Boente (vocalista del tributo La Penúltima Sabinera) para poner la voz característica del Maestro de Úbeda a algunos de sus grandes éxitos.

El último concierto de Joaquín Sabina fue en febrero de 2020 en Madrid. Miles de espectadores que abarrotaban el WiZink Center de la capital quedaron en shock cuando el artista se cayó del escenario. Ese accidente y la posterior pandemia han mantenido alejado a Sabina de los escenarios desde entonces, con dos excepciones: su aparición en la gala de los premios Goya y la visita sorpresa a su banda, Benditos Malditos, en la sala Galileo Galilei de Madrid en abril de este año.

Ese día, Sabina agradeció al público el haber acompañado a sus chicos durante su parón musical. Ahora, esa misma banda, Benditos Malditos – La Banda Sabinera, está de gira por Galicia dentro de la programación musical del año Xacobeo 21-22 en tres conciertos que sus fans no pueden perderse.

Antonio Gª de Diego, Jaime Asúa, Mara Barros, Paco Beneyto y Laura Gómez Palma, escuderos del artista ubetense dentro y fuera de los escenarios, contarán con la colaboración especial del artista gallego Carlos Gª Boente, vocalista del grupo tributo La Penúltima Sabinera, para cantar esos míticos temas que, en la voz áspera de Sabina, desafiaron las barreras del tiempo y el espacio, conectando con varias generaciones que a día de hoy siguen agotando las entradas de sus conciertos.

Esta unión de artistas sabineros tiene pendientes todavía dos recitales gratuitos en Galicia, con el patrocinio de la Xunta. El primero, el miércoles 24 de agosto, en Sanxenxo, Praza dos barcos, a las 22:00h. El segundo, el jueves 25 de agosto, en Santiago de Compostela, Monte do Gozo, a las 22:00h. Más información en la web oficial de la gira, Cantan a Sabina.

Producción del espectáculo La producción del espectáculo corre a cargo de ProduOcio una empresa fundada en Pontevedra hace más de 15 años. A lo largo de este tiempo, ProduOcio ha organizado diversos tipos de eventos musicales como conciertos, festivales, congresos y salones feriales.

En el caso de las actividades musicales, ha realizado la producción de los primeros festivales de Bandas Tributo de Galicia y unos de los primeros festivales de este estilo en España. Respecto a conciertos, ha trabajado con grupos musicales nacionales e internacionales como: Mago de Oz, U2 Zen Garden (Tributo U2 de Italia), Doctor Queen (Tributo a Queen de Argentina), The Stingers (Tributo a Scorpions), Brothers in Band (Tributo a Dire Straits), Band Jovi (Tributo a Bon Jovi), Riff-Raff (Tributo a AC/DC), Kiss Fever Band (tributo a KISS), Cacikes (Tributo a Guns N’ Roses), Cómplices, Miguel Costas (Siniestro Total), La Frontera, La Guardia, Escuchando Elefantes, La Banda de Nash, Milladoiro, Los Fabulosos Weekend, Reincidentes, Revolver, Heredeiros da Crus, Motores, Vargas Blues Band, John B. Jagger (sobrino de Mick Jagger, Rolling Stones). En la actualidad, ProduOcio también lleva el management de La Penúltima Sabinera (Tributo a Sabina).



